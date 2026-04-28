Liderul grupului socialist din Parlamentul European apără decizia PSD de a ieși de la guvernare. „Au fost niște declarații foarte clare”

Liderul grupului socialist din Parlamentul European, Iratxe García Pérez, a apărat, marți, decizia PSD de a ieși de la guvernare, explicând că aceasta a venit după ce propunerile social-democraților nu au fost acceptate și în urma unui vot intern aproape unanim.

„Ieri au fost niște declarații foarte clare și directe din partea liderului de partid. PSD a decis să iasă din guvern pentru că nu au reușit să treacă niciuna dintre propunerile lor, care, într-un guvern de coaliție, sunt legitime”, a declarat lidera grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European (PE), Iratxe García Pérez, la Strasbourg.

Ea a susținut că „acesta a fost motivul pentru care colegii noștri, printr-un referendum intern în partid, aproape în unanimitate, au decis să iasă din guvern”.

„Liderul PSD a spus că nu există niciun acord cu extrema dreaptă pentru a forma un guvern”, a amintit García.

Ea și-a exprimat, totodată, dorința ca „Partidul Popular să aibă aceeași poziție” și „în niciun caz să nu formeze un guvern cu extrema dreaptă”.

Reacția vine după ce PSD și AUR au anunțat luni, 27 aprilie, că vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. AUR și PSD au împreună 221 de semnături, dar se bazează pe sprijinul celorlalte formațiuni de opoziție (S.O.S. România, POT și PACE).

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a apărat decizia, afirmând: „Există un scop comun: votarea moțiunii și dărâmarea Guvernului Bolojan. Nu există niciun fel de acord politic post-moțiune”.

Surse oficiale au declarat pentru POLITICO, sub protecția anonimatului, că liderii Socialiștilor de la Bruxelles nu au fost informați despre strategia colegilor din România. Iratxe García, lidera grupului S&D din Parlamentul European, a încercat să tempereze situația, declarând că se așteaptă ca PSD să colaboreze pe viitor doar cu „forțe pro-europene”.

La rândul său, Manfred Weber, președinte PPE, a făcut apel la „responsabilitate” la București pentru a asigura stabilitatea guvernării. Siegfried Mureșan, europarlamentar PPE, susține că PSD validează discursul anti-european al AUR, polarizând scena politică între reformiști și populiști. Iar Valérie Hayer, lider Renew Europe, a numit alinierea cu AUR drept „iresponsabilă”, acuzând partidul de subminarea valorilor democratice și de simpatii pro-Putin.