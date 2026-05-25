Controversatul mitropolit Ilarion al Bisericii Ortodoxe Ruse a fost arestat în Cehia pentru posesie de droguri

Mitropolitul Ilarion (Grigori Alfeiev), una dintre cele mai cunoscute figuri ale Bisericii Ortodoxe Ruse, a fost reținut duminică, 24 mai, în orașul Karlovy Vary din Republica Cehă, sub suspiciunea de posesie de droguri. Potrivit informațiilor transmise de echipa sa de apărare, polițiștii cehi ar fi găsit în mașina clericului „patru recipiente mici care conțineau o substanță albă”.

Avocații săi spun că incidentul a avut loc după ce mitropolitul și cameramanul său au plecat de la Biserica Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, potrivit Mediafax.

Potrivit acestora, pe autostradă, „două mașini de poliție așteptau practic mașina”, iar agenții au oprit vehiculul și au cerut documentele ambilor ocupanți.

Cameramanul ar fi fost dus într-un magazin din apropiere. Polițiștii ar fi verificat sumar bunurile personale, concentrându-se pe portbagaj, unde au descoperit recipientele suspecte.

Reacția Mitropolitului Ilarion

Clericul a respins categoric acuzațiile

„Nu am avut niciodată nicio legătură cu traficul ilegal de droguri. Pentru mine, ca preot, însăși sugestia unui astfel de lucru este complet falsă”, a declarat Ilarion pe canalul său de Telegram.

Mitropolitul a cerut o anchetă „completă, independentă și impecabilă procedural” și a afirmat că este dispus să coopereze „prin toate mijloacele legale disponibile”.

Potrivit echipei sale, comunitatea ortodoxă din Karlovy Vary și mitropolitul însuși ar fi fost supuși unor presiuni și amenințări înainte de incident, iar mesajele primite ar fi avut un caracter politic, fiind legate de „originile sale ruse, de afilierea bisericească și de slujirea într-o biserică a Patriarhiei Moscovei”.

Reacția Moscovei

Mitropolitul Ilarion a fost plasat în arest preventiv, iar bunurile sale personale au fost confiscate.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că autoritățile ruse „nu sunt la curent” cu situația.

Cine este Mitropolitul Ilarion

Ilarion a fost, între 2009 și 2022, șeful Departamentului pentru Relații Externe al Patriarhiei Moscovei, una dintre cele mai influente funcții din Biserica Ortodoxă Rusă. Una dintre realizările sale este organizarea întâlnirii istorice dintre Patriarhul Kirill și Papa Francisc, la Havana, în 2016.

Cariera sa a intrat însă în declin după anul 2022, când a fost demis de Patriarhul Kirill, pe fondul tensiunilor generate de războiul din Ucraina.

În 2024, Ilarion a fost trimis să slujească în Karlovy Vary, după un scandal în care fostul său îngrijitor de chilie, Georgy Suzuki, l-a acuzat de abuzuri sexuale, prezentând și dovezi.

Înainte de arestare, autoritățile din Cehia analizau deja posibilitatea includerii lui Ilarion pe lista de sancțiuni, din cauza presupuselor sale legături cu serviciile de informații ruse (FSB).