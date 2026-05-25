search
Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Controversatul mitropolit Ilarion al Bisericii Ortodoxe Ruse a fost arestat în Cehia pentru posesie de droguri

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mitropolitul Ilarion (Grigori Alfeiev), una dintre cele mai cunoscute figuri ale Bisericii Ortodoxe Ruse, a fost reținut duminică, 24 mai, în orașul Karlovy Vary din Republica Cehă, sub suspiciunea de posesie de droguri. Potrivit informațiilor transmise de echipa sa de apărare, polițiștii cehi ar fi găsit în mașina clericului „patru recipiente mici care conțineau o substanță albă”.

Clericul a respins categoric acuzațiile
Mitropolitul Ilarion. Captură video YouTube Marcel Stanciuc

Avocații săi spun că incidentul a avut loc după ce mitropolitul și cameramanul său au plecat de la Biserica Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, potrivit Mediafax.

Potrivit acestora, pe autostradă, „două mașini de poliție așteptau practic mașina”, iar agenții au oprit vehiculul și au cerut documentele ambilor ocupanți.

Cameramanul ar fi fost dus într-un magazin din apropiere. Polițiștii ar fi verificat sumar bunurile personale, concentrându-se pe portbagaj, unde au descoperit recipientele suspecte.

Reacția Mitropolitului Ilarion

Clericul a respins categoric acuzațiile

„Nu am avut niciodată nicio legătură cu traficul ilegal de droguri. Pentru mine, ca preot, însăși sugestia unui astfel de lucru este complet falsă”, a declarat  Ilarion pe canalul său de Telegram.

Mitropolitul a cerut o anchetă „completă, independentă și impecabilă procedural” și a afirmat că este dispus să coopereze „prin toate mijloacele legale disponibile”.

Potrivit echipei sale, comunitatea ortodoxă din Karlovy Vary și mitropolitul însuși ar fi fost supuși unor presiuni și amenințări înainte de incident, iar mesajele primite ar fi avut un caracter politic, fiind legate de „originile sale ruse, de afilierea bisericească și de slujirea într-o biserică a Patriarhiei Moscovei”.

Reacția Moscovei

Mitropolitul Ilarion a fost plasat în arest preventiv, iar bunurile sale personale au fost confiscate.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că autoritățile ruse „nu sunt la curent” cu situația.

Cine este Mitropolitul Ilarion

Ilarion a fost, între 2009 și 2022, șeful Departamentului pentru Relații Externe al Patriarhiei Moscovei, una dintre cele mai influente funcții din Biserica Ortodoxă Rusă. Una dintre realizările sale este organizarea întâlnirii istorice dintre Patriarhul Kirill și Papa Francisc, la Havana, în 2016.

Cariera sa a intrat însă în declin după anul 2022, când a fost demis de Patriarhul Kirill, pe fondul tensiunilor generate de războiul din Ucraina.

În 2024, Ilarion a fost trimis să slujească în Karlovy Vary, după un scandal în care fostul său îngrijitor de chilie, Georgy Suzuki, l-a acuzat de abuzuri sexuale, prezentând și dovezi.

Înainte de arestare, autoritățile din Cehia analizau deja posibilitatea includerii lui Ilarion pe lista de sancțiuni, din cauza presupuselor sale legături cu serviciile de informații ruse (FSB).

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
digi24.ro
image
McDonald’s vrea să angajeze peste 500 de oameni în România. Ce salariu primește un lucrător comercial sau un barista
stirileprotv.ro
image
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
gandul.ro
image
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
mediafax.ro
image
Sorana Cîrstea, cadou de peste 100.000 de euro pe final de carieră. Ce mașină și-a cumpărat celebra sportivă
fanatik.ro
image
„Îmi bag… în interesul național, eu sunt ungur”. UDMR îi cere de urgență demisia ministrului Culturii, după înregistrarea șocantă în care înjură statul. Cum se apără Demeter Andras
libertatea.ro
image
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Ilie Dumitrescu, în culmea fericirii: ”Sunt mândru de tine și te iubesc!”
digisport.ro
image
Un român stabilit în Germania spune că piața muncii s-a schimbat radical: „Aici nu mai merge cu vrăjeala”
click.ro
image
Sub trei țări europene curge un râu subteran uriaș: Cea mai mare rezervă de apă potabilă a continentului e contaminată
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Descinderi în "raiul deşeurilor". 200 de forţe de ordine au blocat intrările şi ieşirile din Sinteşti
observatornews.ro
image
Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit MORT în casă. Ce au descoperit anchetatorii
cancan.ro
image
Categoria de pensionari care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
newsweek.ro
image
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
prosport.ro
image
O insulă spectaculoasă din Grecia, numită „perla coroanei”, costă acum cât un apartament de lux. Cu cât a fost scoasă la vânzare
playtech.ro
image
Mihai Stoica a găsit un nou vârf pentru FCSB: „Am vorbit cu Gigi să îl încercăm! Raportul calitate-preţ e cel mai bun!”. Reacţie şoc când Botoşani a egalat în minutul 90
fanatik.ro
image
Japonia dezvoltă un avion hipersonic de pasageri care ar putea depăși de peste două ori viteza Concorde. Zborul Tokyo–SUA, în doar două ore
ziare.com
image
Gigi Becali nu s-a putut abține și ”a luat-o la țintă” pe Diana Șucu
digisport.ro
image
Cum a ajuns Adrian Minune și soția lui să locuiască într-un apartament bântuit: „A venit tatăl ei din morți”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Marele regizor și-a cumpărat o vilă impunătoare într-un cartier liniștit din București. Are două etaje și un balcon superb / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cât vor câștiga românii din sectorul public după noua Lege a salarizării: De la 4.325 de lei pentru debutanți, la 34.600 de lei pentru Președinte CALCULE
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
VIDEO Românca celebră de la Cannes cu cea mai ieftină rochie de pe covorul roșu. Mădălina Ghenea a purtat o ținută de zeci de mii de euro
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorit Cristian Mungiu. Detalii impresionante despre viața celebrului regizor român care a cucerit Cannes-ul și a schimbat cinematografia europeană
actualitate.net
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May
click.ro
image
Viața la bloc s-a schimbat complet. De ce nu ne mai salutăm cu vecinii? „La mine fug dacă văd pe careva că așteaptă liftul”
click.ro
image
Andreea Antonescu, mesaj emoționant pentru fiica sa. Sienna, adolescenta artistei, a împlinit 15 ani
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Jaclyn Smith foto Profimedia jpg
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ela Crăciun a dezvăluit secretul unei casnicii fericite! Sfaturi cum să evitați divorțul: „Fără semnal în pădure, doar noi doi!”
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May

OK! Magazine

image
Cine a fost prințesa care a alungat mirosurile urâte din palate și care a parfumat Europa

Click! Pentru femei

image
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică