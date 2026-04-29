Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
Ilie Bolojan, ironic la adresa moțiunii de cenzură: „În afară de titlul care i s-a găsit, ea este o moțiune simplă, «Moțiunea Stingem Lumina»"

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară, 29 aprilie, că ar da moțiunii de cenzură împotriva Guvernului său titlul „Moțiunea Stingem Lumina”.

Întrebat ce șanse există ca peste o săptămână, după ce moțiunea va fi dezbătută și votată, să rămână la Palatul Victoria, Bolojan a spus că „trebuie să așteptăm finalul votului”.

„Nu fac, în general, pronosticuri. Consider că trebuie să așteptăm finalul votului și atunci, sigur, voi putea face considerații legate de vot sau nu”, a spus Bolojan la TVR.

Ilie Bolojan transmite că este iresponsabil ca un partid, referindu-se la PSD, să susțină sau să declanșeze o moțiune împotriva unui guvern din care a făcut parte și la ale cărui decizii a contribuit, fără să vină cu soluții alternative.

„Înseamnă o creștere a îngrijorării investitorilor față de direcție în care se mișcă România, pentru că unul din lucrurile cu care m-am luptat în toată această perioadă a fost să recâștig încrederea în România, în angajamentele pe care și le ia țara noastră vizavi de exemplu, de reducere a deficitului în așa fel încât să fim o țară sigură, care nu-și risipește banii pe dobânzi foarte mari datorită creștere accelerate a gradului de îndatorare.

Să lupt pentru a recâștiga încrederea în guvernările din România, din partea partenerilor externi, de exemplu a Comisiei Europene, pentru că atunci când te angajezi, să faci și respecți pentru că nu am făcut acest lucru.

Ori gândiți-vă că în momentul în care nu e clar ce se va întâmpla, asta înseamnă creștere a dobânzilor la care ne împrumutăm și asta se vede, asta înseamnă scăderea încrederii, creștere a cursului de schimb valutar pe care îl achită economia românească, cetățenii, de exemplu.”

Bolojan: „Ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o pușculiță pentru administrațiile neperformante”

Ilie Bolojan spune că moțiunea este un „deranj politic” și o ironizează numind-o „Moțiunea Stingem Lumina”. El sugerează că inițiativa vine ca reacție la măsurile nepopulare pe care le-a luat ca premier, nu ca urmare a unor probleme reale de guvernare.

„Gândiți-vă că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o pușculiță pentru administrațiile neperformante, pentru proiecte care nu erau finalizate la timp. Ori în momentul în care România avea niște pierderi enorme ca țară, în momentul în care plăteam niște dobânzi enorme, de 60 de miliarde, vor fi doar dobânzile, de exemplu, anul acesta.

Deci o sumă care este cât valoarea autostrăzii Moldovei doar într-un singur an plătim asta. Atunci, în mod evident nu a mai permis ca bugetul să fie folosit ca o pușculiță și asta a deranjat foarte mult.

Ar trebui să stabilesc reguli și așa cum o familie trebuie să facă economii, să aibă grijă de bani ca să economisească, dacă are niște rate mari de plătit la bancă și nu le mai poate amâna, asta trebuie să fac.

Am blocat și am pus reflectoarele pe zone care ne generăm niște pierderi masive. Gândiți-vă, de exemplu, că noi nu avem cum să scădem prețul energiei în perioada următoare, dacă nu creștem producția de energie în România. E valabil pentru orice fel de produs, ca să existe competiție, dat.”

„Am luat măsuri care să limiteze evaziunea fiscală”

Ilie Bolojan spune că în domeniul energiei au fost acordate autorizații de racordare doar „pe hârtie”, fără investiții reale, în volume mult peste capacitatea rețelei și necesarul țării. Acest lucru a blocat accesul altor proiecte și a dus la costuri mai mari, fiind în joc sume foarte mari, fără ca multe dintre proiecte să se concretizeze, adaugă premierul.

„Ele stăteau la pândă să fie vândute unor oameni serioși care nu-și puteau realiza investițiile sau le realizau cu prețuri foarte mari și fiind sume imense în joc, cu siguranță a deranjat acest lucru. Gândiți-vă, de exemplu, că aveam zona de evaziune pe combustibili foarte mare, ori de la începutul acestei luni am luat măsuri.”

Acesta a adăugat că Guvernul a luat măsuri care să limiteze evaziunea fiscală, limitând emiterea de autorizații pentru vânzări en-gros de combustibil, unde existau foarte multe „antrepozite fiscale” folosite pentru practici dubioase.

„Astăzi l-am văzut pe domnul Miruță că a dat publicității câteva date legate, de exemplu, de compania Metrorex. Dar din păcate, în multe locuri companiile de stat nu au fost folosite ca să livreze cele mai bune servicii pentru români, ci am găsit foarte multă ineficiență, foarte multă risipă.

Și e foarte simplu că atunci când ai o zonă de tip monopol, cum sunt în zonele de energie, semi-monopoluri, în zonele transporturi monopoluri, să-ți muți ineficiența în prețuri, să omuți în buzunarul cetățeanului. Și aceste lucruri trebuie corectate. Și da, așa cum am spus, am aprins lumina pe aceste zone și cu siguranță și asta a deranjat.”

