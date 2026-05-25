Cum au ajuns miliardarii din tech să transforme dopajul într-o afacere globală

În spatele ușilor închise din Silicon Valley și din cercurile exclusiviste ale miliardarilor americani, drogurile pentru „optimizarea corpului” nu mai sunt de mult un secret. Injecții cu testosteron, hormoni de creștere, peptide anti-îmbătrânire și stimulente cognitive circulă deja printre antreprenori, investitori și influenceri obsedați de ideea longevității, scrie The Washington Post.

Acum, însă, această cultură a „biohacking-ului” iese la lumină. Și nu oricum, ci printr-un spectacol sportiv organizat în Las Vegas, unde atleți de elită sunt încurajați să folosească substanțe interzise pentru a-și depăși limitele fizice.

Proiectul se numește Enhanced Games și este susținut financiar de nume grele din lumea tehnologiei și a investițiilor americane. Organizatorii spun că vor să revoluționeze sportul și medicina anti-aging. Criticii avertizează însă că experimentul riscă să normalizeze dopajul și să transforme corpul uman într-un laborator comercial.

„Dacă medicamentele există, de ce să nu le folosim?”

În ultimele zile, miliardarul german Christian Angermayer și-a urmat rutina zilnică într-un hotel din Las Vegas.

La 48 de ani, investitorul arată, spun apropiații săi, cu aproape un deceniu mai tânăr. Rețeta lui include injecții pentru slăbit, testosteron, hormoni de creștere și peptide folosite, în mod normal, în alte scopuri medicale. Pentru energie și concentrare ia stimulente prescrise de obicei pacienților cu tulburări de somn.

Angermayer este unul dintre fondatorii și principalii finanțatori ai competiției Enhanced Games, un proiect care răstoarnă una dintre regulile fundamentale ale sportului modern: interdicția dopajului.

Competiția reunește înotători, alergători și halterofili de elită, inclusiv foști olimpici, care folosesc programe personalizate de „enhancement” sub supravegherea unor medici. Miza este uriașă: premii de milioane de dolari și posibilitatea de a doborî recorduri mondiale.

Dar ambiția proiectului depășește sportul. Fondatorii vor să transforme aceste terapii experimentale într-un produs de masă.

Silicon Valley și obsesia pentru nemurire

În ultimii ani, lumea tehnologiei americane a dezvoltat o fascinație aproape religioasă pentru prelungirea vieții și optimizarea corpului.

Miliardari, investitori și antreprenori investesc sume uriașe în tratamente anti-aging, terapii genetice, suplimente și experimente medicale aflate la limita eticii.

Printre susținătorii Enhanced Games se află și Peter Thiel, unul dintre cei mai cunoscuți investitori din Silicon Valley și un promotor vechi al terapiilor pentru extinderea duratei vieții.

Compania din spatele competiției dezvoltă și o platformă medicală online care va vinde testosteron și alte produse destinate „optimizării” fizice și cognitive. Ideea este simplă: dacă sportivii pot demonstra public că astfel de substanțe funcționează, atunci publicul larg va fi mai dispus să le consume.

Industria globală a wellness-ului și suplimentelor valorează deja trilioane de dolari, alimentată de influenceri, vedete și comunități online dedicate performanței fizice și longevității.

Critici dure: „Un spectacol periculos”

Proiectul a provocat reacții dure din partea experților medicali și a organizațiilor anti-doping.

Agenția americană antidoping a descris competiția drept „un circ periculos”, acuzând organizatorii că pun profitul înaintea siguranței sportivilor.

Medicii avertizează că multe dintre substanțele folosite — testosteron, hormoni de creștere, EPO sau steroizi anabolizanți — pot avea efecte grave: infarct, accidente vasculare, infertilitate, probleme psihice sau chiar moarte subită.

Criticii spun că pericolul real nu este doar pentru sportivii implicați, ci pentru publicul tânăr care ar putea ajunge să creadă că performanța și succesul depind de consumul unor astfel de substanțe.

Sport sau reclamă?

Pentru mulți observatori, Enhanced Games seamănă mai degrabă cu o campanie uriașă de marketing decât cu o competiție sportivă autentică.

Atleții devin simultan concurenți, cobai și instrumente publicitare pentru o industrie care vinde promisiunea tinereții fără bătrânețe.

Organizatorii nu ascund faptul că evenimentul este menit să promoveze viitoarele lor produse și servicii medicale. Documentele companiei arată că spectacolul sportiv este, de fapt, o modalitate de a construi notorietatea brandului și de a atrage clienți.

În Las Vegas, competiția va avea loc într-o arenă construită special pentru eveniment, cu invitați VIP, loje de lux și concerte. Organizatorii speră ca imaginile cu sportivi „îmbunătățiți” chimic să devină cea mai eficientă reclamă posibilă pentru noua industrie a longevității.

„Viitorul performanței umane”

Susținătorii proiectului spun că lumea sportului a fost întotdeauna obsedată de găsirea unui avantaj — prin antrenamente, tehnologie, nutriție sau dopaj ascuns. Diferența, afirmă ei, este că acum totul se face transparent și sub supraveghere medicală.

Unii sportivi implicați admit deschis că motivația principală este financiară. Alții spun că participă pentru că văd competiția ca pe începutul unei noi ere în care oamenii își vor modifica deliberat corpul pentru a deveni mai puternici, mai rapizi și mai longevivi.

În spatele discursului despre „libertatea de alegere” și „optimizarea umană”, criticii văd însă o întrebare mult mai incomodă: cât de departe este dispusă societatea să meargă în transformarea corpului uman într-un produs?