Europarlamentarul Gheorghe Piperea îl descrie pe președintele Nicușor Dan drept „marea necunoscută” a actualei crize politice. Într-un interviu acordat Adevărul, eurodeputatul AUR critică lipsa de mediere și refuzul de a accepta AUR la negocieri, în timp ce susține că soluția pentru deblocarea situației ar fi declanșarea alegerilor anticipate.

Într-un interviu acordat din Parlamentul European, acesta recunoaște că PSD poartă o vină majoră pentru situația în care se află țara și avertizează asupra unei posibile reconfigurări a întregii scene politice.

Europarlamentarul AUR susține că îl cunoaște destul de bine pe Nicușor Dan din perioada când era ONG-ist și chiar au lucrat împreună într-un proces colectiv legat de gazele de șist de la Pungești, Vaslui.

”Am avut un proces în care erau vreo 3.000 de oameni. Deci îl știu destul de bine. Îl știu și pentru că l-am avut adversar (dacă vă vine să credeți) în procesul în care o asociație non-profit vrea să anuleze PUZ-ul Sectorului 4. Eu reprezentam Sectorul 4 atunci și am rămas absolut uluit să văd că un primar vine și susține reclamantul când de fapt era pe poziția de pârât”, spune Gheorghe Piperea.

Europarlamentarul susține că în cazul moțiunii de cenzură anunțată de PSD și AUR, Nicușor Dan s-a comportat cu totul neașteptat pentru simplul fapt că el s-a aflat într-o situație neașteptată: „S-a comportat extrem de... extrem de prost. Mult mai prost decât mă așteptam eu”.

Nicușor Dan, ecuația necunoscută

Piperea îl numește pe președintele Nicușor Dan „marea necunoscută” a ecuației și îl critică pentru lipsa de mediere, acuzându-l că a ieșit din spiritul Constituției prin refuzul categoric de a accepta AUR la masa negocierilor.

”Nu-i vine să creadă ce se întâmplă. El dacă ați observat săptămâna trecută, chiar în momentul în care era clar că ăștia de la PSD își retrag miniștrii, a spus că sub nicio formă nu va accepta nu numai să vină AUR la guvernare, dar nici măcar un guvern minoritar susținut de AUR. Asta este, cum să spun, dincolo... cu mult dincolo de orice principiu sau spirit sau literă a Constituției. Dar dincolo de asta, probabil că se va adapta, pentru că între timp lucrurile s-au schimbat. Cel puțin din punctul de vedere al PNL, lucrurile s-au schimbat fundamental. PNL, repet (și a declarat-o astăzi domnul Buda în mod public la o altă televiziune, de față cu mine), că vor ieși (asta este decizia partidului), vor ieși de la guvernare, vor intra în opoziție dacă trece moțiunea de cenzură. Iar acest „dacă” deja este... e luat în calcul”, potrivit lui Piperea.

El spune totuși că nu știe cum se va comporta președintele și este posibil să-l propună în postul de prim ministru din nou pe Bolojan. Piperea susține că PSD ar trebui să-și asume funcția de prim-ministru.

”E vorba de partidul care a luat numărul unu la alegerile din 1 decembrie și președintele acestui partid, monsieur Grindeanu, ar trebui să spună: „Eu sunt ăla! Da? Hai să vedem care este motivul pentru care nu mă desemnezi, care este celălalt pe care îl desemnezi?”. Și de-abia după aceea se va vedea dacă se merge cu a doua propunere, și propunerea respectivă va pica și aceea și atunci se va ajunge la alegeri anticipate”, mai adaugă europarlamentarul.

Soluția lui Piperea: alegeri anticipate

Piperea îi sugerează președintelui să asculte vocea poporului, dar și la cei care l-au susținut în alegeri și să observe că toți vor în acest moment alegeri anticipate.

”Eu cred că dacă domnul Nicușor Dan e foarte atent la ce spune populația (să fiu sincer nu știu dacă este chiar atât de comunicativ), dar mai ales dacă este foarte atent la ceea ce spune fosta lui susținere (care a fost o susținere de tip sectant după părerea mea, pentru că nu s-au uitat la nimic calitativ la ceea ce face domnul Nicușor Dan, pur și simplu au spus „ăsta este cel care este împotriva rușilor, deci cu el votăm”)... s-a văzut foarte clar că imediat ce s-a adeverit că domnul Nicușor Dan nu e chiar cel vizat de această propagandă, imediat s-au întors către Bolojan și l-au mitologizat pe Bolojan, l-au sanctificat pe Bolojan. Și din punctul acesta de vedere, el trebuie să observe că și PNL își dorește alegeri anticipate (culmea!) și mult mai satiric este... sarcastic, scuzați-mă... este poziția cea mai neașteptată a celor de la USR. Chiar și USR spune „în aceste condiții trebuie să ajungem la alegeri anticipate”, a mai precizat Gheorghe Piperea în interviul pentru ”Adevărul”.