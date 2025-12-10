PSD anunţă că va solicita eliminarea impozitului pe solarii: „A fost strecurat în lege fără o consultare”

Partidul Social Democrat a transmis, miercuri, că va solicita în viitoarea ședință a Coaliției adoptarea unei decizii politice privind eliminarea impozitului pe solarii.

PSD consideră că impozitul pe solarii a fost "strecurat în lege, fără o consultare și fără un acord al partidelor aflate la guvernare".

"Având în vedere că legea care conține această prevedere a trecut examenul de constituționalitate, Guvernul poate interveni printr-o ordonanță de urgență prin care să se revină la reglementarea anterioară, potrivit căreia solariile şi alte asemenea anexe gospodăreşti erau scutite de impozit", a transmis formațiunea printr-un comunicat.

PSD consideră că ”astfel de impozite, care au un impact cu totul marginal asupra veniturilor statului, nu fac decât să-i nemulţumească pe români, fără a rezolva problema de fond a dezechilibrului bugetar”.

”În acest context, PSD solicită miniştrilor celorlalte partide să transpună în mod fidel deciziile politice care vizează domeniile lor de activitate, fără a mai introduce alte elemente care nu au fost agreate în cadrul Coaliţiei de guvernare”, subliniază PSD în comunicat.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a dat asigurări, pe 3 decembrie că serele și solariile nu vor fi impozitate, precizând că prevederea controversată din pachetul legislativ aflat la Curtea Constituțională va fi eliminată.

Acesta a subliniat la vremea respectivă că actuala coaliție de guvernare nu va susține introducerea unei astfel de taxe, în contextul în care fermierii au avertizat că impozitarea serelor și solariilor ar crea presiuni suplimentare asupra unui sector deja afectat de costuri ridicate.