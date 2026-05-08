Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Grindeanu avertizează că România este la un pas de criza economică: „Aceasta este adevărata «moștenire Bolojan»”

La trei zile de la votarea moțiunii de cenzură care a dărâmat Guvernul Bolojan, Sorin Grindeanu avertizează că România riscă să intre oficial într-o criză economică, dacă datele privind evoluția PIB pentru primul trimestru din 2026 vor confirma o nouă scădere. Liderul PSD susține că situația economică actuală este consecința politicilor adoptate sub mandatul premierului Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că a promovat „austeritatea care vindecă”, fără rezultate reale.

„Trimestrul I din 2026 ar putea deveni al treilea trimestru consecutiv de scădere economică. Câteva zile ne mai despart de anunțul crucial pe care Statistica urmează să îl facă despre evoluția Produsului Intern Brut. În cazul unei noi scăderi a PIB, nu o să mai vorbim de «recesiune tehnică», ci de CRIZĂ ECONOMICĂ! Trei trimestre care s-au consumat sub mandatul lui Ilie Bolojan. Acesta este adevărul crud și dur despre „prim-ministrul reformelor", despre”, a scris președintele PSD, vineri, 8 mai, într-o postare pe Facebook.

„Marile bănci și-au tăiat brutal prognozele. Mii de firme închise. Aproape 30% șomaj”

În aceeași postare liderul social-democraților a făcut și ceea ce numește „Bilanțul economic reala - marca Bolojan”:

„Recesiune puternică. PIB-ul a scăzut cu 1,9% în Q4 2025 — cea mai mare scădere trimestrială de la 2012 încoace. Q1 2026 confirmă acum a treia scădere consecutivă. Marile bănci și-au tăiat brutal prognozele, de la 2% la valori care încep cu ZERO. Absolut toate revizuirile sunt în jos. Mii de firme închise. 83.000 de firme radiate în 2025. 47.000 dizolvate doar în primele 10 luni — cu 32% mai multe decât în 2024. Niciun județ din România nu a făcut excepție. În București singur — 9.500 dizolvări (+35%). În primele 3 luni din 2026, alte 1.900 de firme au intrat în insolvență (+14%) și 5.500 și-au suspendat activitatea.
Peste 70 de mii de locuri de muncă dispărute. Și tot atâtea familii care au pe cineva rămas fără loc de muncă între iunie 2025 și martie 2026! Șomajul a urcat la 6,3%. Peste 500.000 de români nu au loc de muncă astăzi. Tinerii? Aproape 30% șomaj”.

„Au promis reformă. Au livrat recesiune!”

Grindeanu a continuat critica la adresa premierului:

„Aceasta este adevărata „moștenire Bolojan”. Nu o spun politicienii. Nu o spune PSD. O spun INS, ONRC, BNR, FMI și toate băncile mari care își revizuiesc prognozele în jos, lună de lună. Au promis reformă. Au livrat recesiune! Au promis disciplină. Au livrat falimente! Au promis stabilitate. Au livrat o jumătate de milion de șomeri! Acesta este adevărul. Restul este propagandă”.

„Apocalipsa economică promisă nu a venit. S-a produs chiar contrariul!”  

Amintim că, în urmă cu o zi, Sorin Grindeanu susținea că piețele financiare au reacționat pozitiv după schimbările politice recente.

„În ciuda corului digital de bocitoare al lui Ilie Bolojan, apocalipsa economică promisă nu a venit. S-a produs chiar contrariul!”, a transmis Sorin Grindeanu, joi, pe Facebook

Liderului PSD susținea că economici arată o evoluție favorabilă.

„De luni, după demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, piețele au dat verdictul lor - exact opusul celui anunțat pe toate canalele: Bursa de la București urcă a 4-a zi consecutiv. Dobânzile la împrumuturile României pe 10 ani scad a 4-a zi la rând. Cursul, după reacția inițială de creștere, a coborât astăzi”, spunea Sorin Grindeanu.

