Primarul care arată cum poate fi păcălită „legal” reforma administrativă a premierului Bolojan

Reforma administrației locale, adoptată marți de Guvern, riscă să fie compromisă chiar de la început, avertizează primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu. Într-o intervenție la Digi24, edilul a explicat că primăriile pot evita reducerile de personal prin înființarea unor societăți comerciale aflate în subordinea consiliilor locale.

„Eu cred că reforma administrativă trebuia să fie mai profundă. Nu facem altceva decât să dăm cu un burete peste crusta prinsă pe buboiul acesta numit administrație publică centrală și locală. Eu vă spun că măsura în sine nu își va atinge scopul, pentru că la nivelul consiliilor locale ai posibilitatea legală de a te eschiva acestei măsuri prin crearea unei societăți comerciale aflate în subordinea consiliului. Nu doar că muți niște oameni dintr-o parte în alta, dar, per ansamblu, costul efectiv crește”, a declarat Pucheanu.

Ce prevede reforma

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că pachetul adoptat vizează reducerea posturilor și a cheltuielilor de personal din administrația publică locală și centrală. La nivel local, sunt prevăzute 12.794 de posturi ocupate desființate, 26.802 posturi vacante eliminate și 6.102 posturi de consilieri personali reduse, în total 45.698 de posturi. În prefecturi, reducerea este de 25% (168 de posturi), iar la nivel central, pentru cabinetele demnitarilor, se elimină 192 de posturi. Impactul financiar este estimat la 1,6 miliarde de lei în 2026 și la 3 miliarde de lei începând din 2027.

Potrivit ministrului, la administrația locală se introduce un mecanism de reducere cu 30% a posturilor, însă 731 de UAT-uri nu vor fi afectate. Alternativ, în 2026 se permite reducerea cheltuielilor de personal, dar din 2027 reducerea efectivă a posturilor devine obligatorie. La nivel național, se prevede și o reducere de 10% a cheltuielilor de personal, cu excepția instituțiilor care au făcut deja ajustări.