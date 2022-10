Liderul deputaților PSD, singurul care a votat „pentru” la moțiunea contra lui Bode

Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, este singurul ales al Coaliției care a votat „pentru” la moțiunea contra lui Lucian Bode, respinsă cu un vot covârșitor de Putere.

„Adevărul” a încercat să-l contacteze pe liderul deputaților PSD pentru o reacție referitoare la votul dat la moțiunea contra lui ministrului de Interne, Lucian Bode, dar Alfred Simonis n-a răspuns apelurilor.

Potrivit datelor oferite de Camera Deputaților, pentru demiterea lui Bode au votat 40 de USR-iști, 22 de aleși ai AUR, și 25 de neafiliați, unde sunt cei din REPER și Forța Dreptei, dar și Alfred Simonis. În total au fost 88 de voturi.

Pe de altă parte, împotriva moțiunii s-au exprimat 162 de aleși, adică 85 de PSD-iști, 57 de liberali, 18 de la UDMR și doi de la minorități. Deși au fost prezenți nu au votat PSD-istul Daniel Ghiță și patru aleși din Grupul minorităților.

Ciolacu s-a abținut în cazul lui Virgil Popescu

Nu e pentru prima dată când PSD are prin liderii săi gesturi controversate la nivel de Coaliție. De exemplu, la moțiunea împotriva lui Virgil Popescu, Marcel Ciolacu s-a abținut la vot, fiind de părere că niciun ministru nu are de la el un cec în alb.

Partidule Opoziției și cele ale Puterii și-au adus acuzații dure de la tribuna Parlamentului, în contextul moțiunii simple împotriva lui Lucian Bode, fiind o dezbatere cu cântec.

„Cum e Barna să furi 6 milioane de euro de la persoanele cu dizabilități? Cum e? Rânjești, nu?”, a afirmat Radu Cristescu, deputat PSD. Despre Cătălin Drulă a afirmat că prin cele afirmate a făcut un autodenunț. Cristescu l-a luat în vizor și pe Stelian Ion, fost ministru al Justiției, despre care a afirmat că a obținut o casă prin folosirea de certifcat false pentru persoane cu handicat. „Aștept ca DNA să-și facă treaba și să vă ducă pe toți unde vă e locul”.

Stelian Ion a transmis că Radu Cristescu e „prost mobilat intelectual” , susținând că nu ar fi fost o problemă să aibă o dizabilitate. „Rușine mi-ar fi fost să fiu o lichea ordinară”, i-a transmis fostul ministru al Justiției.

Răspunsul lui Bode

Și Bode a avut cuvinte dure la adresa contestatarilor săi. „Respect dreptul Parlamentului de a folosi pârghiile de control asupra guv. În cei 14 ani am scris şi am semnat zeci de moţiuni simple, dar niciodată nu am văzut un text ilogic şi plin de minciuni, mai lipsit de coerenţă, cu teme amestecate şi aruncate fără noimă precum cel pe care îl dezbatem. De la transporturi, la poliţie, de la Facebook la aşa zisa secretizare a tezei de doctorat. Un ghiveci, un fel de shaorma cu de toate, un text din care nici voi, semnatarii, nu cred că aţi înţeles mai nimic”, a afirmat Bode, în plenul Parlamentului.

„Domnului Drulă i se pot reţine două operaţiuni din timpul mandatului de ministru al Transporturilor - operaţiunea ranga şi securilă microfon. Nimic despre Blue Air? Dle Orban? Unde sunteţi, unde v-aţi ascuns? Nu v-a lăsat Nelu Iordache să scrieţi despre Blue Air? Sigutr, asta nu-l ajuta nici pe dl. Drulă... Dle. Orban, vedeţi cu e soarta? Vorbiţi de achiziţia de BMW. Parcă tot BMW era şi maşina cu care aţi făcut accident când eraţi ministru al Transporturilor... Sau era un Audi... Cert e că era împrumutată de la Nelu Iordache”, a completat Bode.