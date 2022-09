Cum explică Ciolacu abținerea de la votul pe moțiunea împotriva ministrului Energiei

Șeful PSD a subliniat în cadrul unor declarații comune de presă cu premierul Ciucă, că, din partea sa, „niciun ministru nu are un cec în alb”, explicând abținerea de la votul pe moțiune.

Fiind înttrebat de ce s-a abținut de la votul pe moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, Marcel Ciolacu a precizat că „a fost un vot de principiu”

„Niciun ministru, din partea mea, nu are un cec în alb şi cred că aceeaşi atitudine are şi domnul prim-ministru. Repet, votul meu a fost un vot de principiu, niciun ministru nu are un vot în alb”, a spus șeful social-democraților în cadrul unor declarații de presă comune cu premierul Nicolae Ciucă.

Șeful PSD a subliniat însă că le mulțumește colegilor de partid pentru votul dat, care asigură menținerea Coaliției.

„Eu în primul rând aş vrea să le mulţumesc colegilor mei din PSD, ei nu au dat un vot pentru un anumit ministru, au dat un vot pentru această Coaliţie. Nu poţi să dai altfel de vot decât s-a decis şi să ai pretenţia că menţii o Coaliţie. Nu există în acest moment, în România, altă coaliţie care poate să conducă România şi le mulţumesc colegilor mei”, a spus preşedintele PSD.

Surpriză la votul din Parlament

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a decis să se abțină de la votul pentru moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, acest lucru fiind o surpriză.

Marcel Ciolacu a fost singurul deputat care a ales această variantă.

Un alt fost deputat PSD a votat „pentru” trecerea moțiunii, ell fiind însă acum indepenedent.

Moțiunea a fost respinsă cu 191 de voturi „împotrivă”. Dintre acestea 94 de voturi au fost ales social-democtraților și 68 ale liberalilor. Alți 17 membrii UDMR și 12 membrii ai grupului minorităților au votat „împotrivă”.

Doar 85 de deputați au votat „pentru” trecerea moțiunii, deputații USR, membrii AUR și 23 de deputați neafiliați din cei 24 prezenți. Dintre acestea un singur vot a fost al unui social-democrat, care și-a depus însă deja demisia, Florea Daniel.