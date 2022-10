Moțiunea simplă împotriva lui Lucian Bode, respinsă de Camera Deputaților

Camera Deputaţilor a respins, miercuri, moţiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, depusă de 55 de parlamentari de la USR şi neafiliaţi aparţinând Partidului Forţa Dreptei, care a fost dezbătută luni în plen.

S-au înregistrat 88 de voturi "pentru", 162 'contra'. Nu au votat 6 deputaţi.

Prin moţiunea simplă intitulată "Siguranţă şi încredere sau debandadă şi furt? Ministrul Bode trebuie să răspundă pentru dezastrul creat", semnatarii i-au cerut lui Lucian Bode să plece de la conducerea MAI, "deoarece nu a reuşit reformarea instituţiei".

Potrivit acestora, "cea mai mare reuşită" a mandatului acestuia este "licitaţia cu dedicaţie pentru achiziţia a 600 de BMW-uri de la prietenul preşedintelui Klaus Iohannis".

În cadrul dezbaterilor de luni, ministrul de Interne a respins acuzaţiile care i se aduc, susţinând că textul moţiunii este plin de minciuni, "un ghiveci, o shaorma cu de toate".

„Respect dreptul Parlamentului de a folosi pârghiile de control asupra guv. În cei 14 ani am scris şi am semnat zeci de moţiuni simple, dar niciodată nu am văzut un text ilogic şi plin de minciuni, mai lipsit de coerenţă, cu teme amestecate şi aruncate fără noimă precum cel pe care îl dezbatem. De la transporturi, la poliţie, de la Facebook la aşa zisa secretizare a tezei de doctorat. Un ghiveci, un fel de shaorma cu de toate, un text din care nici voi, semnatarii, nu cred că aţi înţeles mai nimic”, a afirmat Bode, în plenul Parlamentului.