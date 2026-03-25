Ilie Bolojan: Misiunea vicepremierului Oana Gheorghiu privind restructurarea companiilor de stat „nu este ușoară”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma companiilor de stat reprezintă o prioritate pentru Guvern, însă a admis că viceprim-ministrul Oana Gheorghiu are o sarcină dificilă în gestionarea acestui portofoliu.

„Trebuie să recunoaştem că administrarea companiilor de stat nu se face la nivelul la care s-ar putea face de bine, ceea ce ar însemna pentru noi nişte elemente foarte importante care înseamnă... Gândiţi-vă, pe piaţa energiei, jumătate din energia României se produce de către companii de stat. Dacă aceste companii de stat sunt administrate bine şi preţul de producţie ar scădea cu câteva procente, ar fi un efect în lanţ care s-ar vedea peste tot. Şi este o prioritate pe care trebuie să o avem în vedere”, a declarat, marţi seară, Ilie Bolojan, la Euronews România.

Premierul a admis că misiunea Oanei Gheorghiu de a restructura companiile de stat aflate în subordinea ministerelor este una dificilă.

„Doamna Oana Gheorghiu nu are o misiune uşoară pentru că nu sunt în subordinea ei directă şi trebuie să lucreze cu ministerele, cu autorităţile în aşa fel încât să genereze această schimbare”, a spus şeful Executivului.

El a amintit că sunt numeroase cazuri în care şefii companiilor de stat nu au criterii de performanţă, subliniind că, în acest context, a ajuns să condiţioneze unele derogări sau acţiuni din partea Guvernului pentru managementul acestor firme de realizarea unor obiective care ţin de reforma internă a respectivelor companii.