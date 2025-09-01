Kelemen Hunor, mesaj puternic pentru clasa politică: „Să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR și de politicienii extremiști”

Kelemen Hunor condamnă atacurile asupra muncitorilor străini și cere clasei politice să se delimiteze de AUR. Liderul UDMR atrage atenția că responsabilitatea pentru climatul de ură nu revine doar agresorilor, ci și celor care, prin discurs, au alimentat ostilitatea față de minorități.

Kelemen Hunor, după atacurile asupra muncitorilor străini: „Clasa politică trebuie să rupă legăturile cu extremismul”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a condamnat ferm, luni, pe Facebook, atacurile la adresa muncitorilor străini din România, catalogând violența drept „inacceptabilă în orice societate democratică”.

„În ultimele zile, muncitori străini au fost agresați – oameni care doresc să muncească cinstit și care îndeplinesc sarcini pe care alții nu le acceptă. Violența nu are loc în societate și nu trebuie niciodată trecută cu vederea. Responsabilitatea nu aparține doar agresorilor, ci și celor care, de ani de zile, incită împotriva comunităților minoritare și încearcă să facă acceptabilă o atmosferă ostilă” a scris liderul UDRM pe pagina sa de Facebook.

Liderul UDMR le-a cerut partidelor să se delimiteze clar de AUR și de mesajele extremiste

Kelemen Hunor a cerut partidelor să se delimiteze clar de AUR și de mesajele extremiste, avertizând că populismul și provocările nu reprezintă soluții la problemele reale ale țării.

„Clasa politică trebuie să se delimiteze o dată pentru totdeauna de AUR și de politicienii extremiști. Știu că situația țării este dificilă acum, dar populismul nu este niciodată o soluție, iar provocarea nu este niciodată un remediu.

Ei reprezintă ura. Noi trebuie să reprezentăm respectul, conviețuirea pașnică și construcția comunităților noastre” a mai notat Kelemen Hunor în mesajul său de luni seara.

Mesajul său vine în contextul incidentelor violente petrecute recent în mai multe localități din România, unde mai mulți lucrători străini au fost agresați.

„Mâinile AUR sunt pătate de sânge”. Muraru cere pedepse mai dure după ce un nepalez a fost bătut până la comă în Cluj

Un muncitor străin a fost bătut de un bărbat din Cluj până a ajuns în comă, în seara zilei de 26 august. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Avocata inculpatului a oferit detalii cu privire la cauza izbucnirii conflictului.

Potrivit judecătorilor, victima a suferit mai multe leziuni la nivelul capului, spatelui și picioarelor, care necesită între 40 și 45 de zile pentru vindecare, scrie Monitorul de Cluj.

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a anunțat luni, 1 septembrie, că va solicita Guvernului adoptarea unei Ordonanțe de Urgență prin care infracțiunile comise din motive xenofobe, rasiste sau extremiste să fie pedepsite mai aspru. Anunțul parlamentarului vine după ce un cetățean nepalez a fost bătut până la comă în Cluj, cu o bucată de lemn.