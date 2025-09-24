Kelemen Hunor, invitat la interviurile „Adevărul”. Discuții despre coaliție, situația economică a țării și viitorul UDMR LIVE TEXT

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este invitat la interviurile „Adevărul” miercuri, 24 septembrie, pentru a răspunde la întrebări despre situația politică și economică a țării, relațiile din interiorul coaliției de guvernare și despre cât mai rezistă actualul guvern condus de Ilie Bolojan.

În cadrul dialogului, Kelemen Hunor va aborda și teme legate de partidul pe care îl conduce, inclusiv posibilitatea ca UDMR să facă parte din viitoarea formulă guvernamentală.

Interviul va fi moderat de Irina Petraru, va fi transmis live miercuri, 24 septembrie, de la ora 09:45, pe canalul de YouTube „Adevărul”.