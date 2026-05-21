Kelemen Hunor reacționează după ce un primar UDMR a fost prins în flagrant de Parchetul European: „Am cerut demisia și suspendarea din partid”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat după ce primarul comunei Buduslău, Kócza István, a fost prins în flagrant de procurorii Parchetului European (EPPO), în timp ce ar fi primit 150.000 de lei, sumă considerată ultima tranșă dintr-o mită totală estimată la 200.000 de lei.

Liderul UDMR a anunțat că a cerut imediat demisia edilului din toate funcțiile deținute în cadrul formațiunii și a solicitat organizației județene Bihor suspendarea acestuia din partid pe durata anchetei.

„Am aflat din presă că, pe numele lui Kócza István, primarul comunei Buduslău, județul Bihor, a fost deschisă o anchetă sub suspiciunea de corupție”, a transmis Kelemen Hunor pe Facebook.

Acesta a subliniat că UDMR nu poate accepta astfel de situații în rândul aleșilor săi: „Pentru Uniunea Democrată Maghiară din România este inacceptabil ca orice ales să abuzeze de încrederea publică sau să fie implicat într-un caz de corupție”.

„Am cerut să demisioneze din toate funcțiile pe care le deține în cadrul Uniunii. De asemenea, le-am solicitat liderilor organizației județene Bihor să îi suspende calitatea de membru pe durata anchetei”, a mai precizat liderul UDMR.

El a adăugat că justiția trebuie să își urmeze cursul: „Justiția trebuie să își facă datoria nestingherită”.

Potrivit Parchetului European, ancheta coordonată de biroul din Timișoara vizează un contract finanțat din fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii rutiere agricole.

Procurorii susțin că, începând din octombrie 2025, edilul ar fi cerut unui reprezentant al unei firme o mită de aproximativ 5% din valoarea contractului, estimat la circa 770.000 de euro. În total, suma pretinsă ar fi fost de aproximativ 38.500 de euro (circa 200.000 de lei).

„În schimbul banilor, acesta ar fi promis că va asigura derularea fără probleme a contractului și va accelera plățile pentru lucrările finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală”, arată anchetatorii.

Conform EPPO, banii ar fi fost primiți în mai multe tranșe, iar ultima plată, de aproximativ 150.000 de lei, ar fi fost făcută în momentul flagrantului de marți, 19 mai. Primarul a fost pus sub acuzare pentru corupție și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, perioadă în care nu își poate exercita funcția.

Contactat de presă, Kócza István a negat acuzațiile, afirmând scurt că „nu este adevărat”, înainte de a întrerupe convorbirea.