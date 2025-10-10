Kelemen Hunor despre plecarea lui Grindeanu în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc: „Poate nu știa versurile”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat după momentul controversat în care liderul PSD, Sorin Grindeanu, a părăsit sala în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc, la congresul formațiunii de la Cluj-Napoca.

Congresul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), desfășurat vineri, 10 octombrie, la Cluj-Napoca, a stârnit controverse politice după ce, pe lângă imnul României și imnul Ungariei, a fost intonat și imnul Ținutului Secuiesc.

În sală s-au aflat lideri importanți ai partidelor de guvernare, printre care Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, și Ilie Bolojan, premierul României. Potrivit imaginilor, Sorin Grindeanu a părăsit sala în momentul intonării imnului secuiesc, revenind ulterior pentru a-și susține discursul. În schimb, premierul Ilie Bolojan a rămas în sală pe toată durata momentului.

După incident, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a oferit o reacție ironică, spunând că nu observase momentul, dar glumind pe seama gestului liderului PSD.

„Eu n-am văzut dacă a ieșit sau n-a ieșit. Am auzit și eu sau mi-au arătat în presă. N-am discutat cu domnul Grindeanu, nu știu, deși eu n-am observat. Trebuie să-l întreb ce s-a întâmplat, dar, mai în glumă, vreau să răspund. Poate nu cunoștea versurile imnului secuiesc. Dacă vorbesc la modul serios, nu știu de ce a ieșit. O să-l întreb când ne vedem, că nu am observat eu”, a declarat Kelemen Hunor, citat de Digi24.

În discursul său de la congres, liderul UDMR a transmis și mesaje către partenerii din coaliția de guvernare, lăudând curajul liberalilor de a iniția reforme și glumind la adresa lui Sorin Grindeanu.

„Cu PNL avem un istoric lung, încă din anii ’90. Acum, câteva luni, am pornit pe un drum lung și greu. Te felicit pentru curajul de a începe reforma statului, nu e un lucru ușor. Vreau să te încurajez să o faci până la capăt. Poți conta pe noi”, a spus Kelemen Hunor, adresându-se premierului Ilie Bolojan.

„Astăzi nu trebuie să ai emoții, la un alt congres poate că da”, a spus el glumind şi făcând aluzie la viitorul congres al social-democraților, unde se va decide noua conducere.

Congresul UDMR a avut loc în prezența premierului Ungariei, Viktor Orbán, și a altor oficiali români și maghiari şi a avut ca scop alegerea noii conduceri a formațiunii și stabilirea direcțiilor politice pentru perioada următoare. Deși liderii UDMR au descris momentul imnului secuiesc ca parte a tradiției comunității maghiare, gestul a generat reacții mixte și a reaprins dezbaterea privind simbolurile minorităților și prezența lor în evenimente oficiale.

Astfel, deputatul AUR Dan Tănasă a criticat gestul premierului Bolojan de a rămâne în sală, postând pe rețelele sociale un mesaj dur: „Bolojan, drepți la intonarea imnului Ținutului Secuiesc. Slugă până la capăt!”.