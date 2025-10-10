Premierul Ilie Bolojan se află vineri, 10 octombrie, la cel de-al 17-lea Congres al UDMR, organizat în Cluj-Napoca. La eveniment participă și premierul Ungariei, Viktor Orban, iar președintele Nicușor Dan a refuzat să mai vină, deși inițial confirmare prezența.

UPDATE: 11.30 Sorin Grindeanu: „Unitatea și respectul reciproc sunt mai puternice decât diferențele”

În discursul său, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a amintit sprijinul Ungariei în aderarea României la Spațiul Schengen, menționând rolul premierului Viktor Orban și al poporului maghiar ca aliați importanți în realizarea acestui obiectiv național.

„Mă bucur să fiu astăzi aici, la Congresul UDMR, alături de oameni care, dincolo de politică, înţeleg ce înseamnă loialitatea şi sprijinul direct faţă de un proiect comun. Şi când spun asta mă gândesc în primul rând la aderarea României la Spaţiul Schengen, care s-a realizat în timpul preşedinţiei Ungariei la Consiliul Uniunii Europene. (...) Îi mulţumesc premierului Viktor Orban şi poporului maghiar pentru că au fost printre principalii noştri aliaţi occidentali în realizarea acestui obiectiv naţional. Astăzi, când călătorim fără bariere ni se pare poate ceva normal şi firesc, dar nu trebuie să uităm că România a fost ţinută la uşa Schengen timp de 13 ani. Acesta este un exemplu cât se poate de concret care demonstrează că unitatea şi respectul reciproc sunt mai puternice decât diferenţele care ne pot separa”, a transmis liderul PSD.

El a povestit și din experiența personală, amintind că a copilărit în Banat, la Caransebeș, într-o comunitate mixtă de români, maghiari, germani și sârbi, unde respectul și bunul-simț prevalau asupra diferențelor culturale sau etnice. „Acolo am înțeles că normalitatea înseamnă să saluți și să ajuți fără să întrebi din ce comunitate vine celălalt. Acea lecție m-a însoțit mereu în viața publică”, a spus acesta.

În contextul politic actual, liderul PSD a subliniat necesitatea unității între partidele de guvernare și, mai ales, reconcilierea cu o mare parte din societate. „România trece printr-o perioadă complicată, în care tentația populismului este tot mai mare, iar răbdarea oamenilor este tot mai mică. Dacă noi vom da greș, România va da greș și nu ne putem ierta acest lucru. Dincolo de noi, este doar deșertul populismului”, a avertizat acesta.

Președintele PSD a apreciat rolul UDMR în Coaliția de guvernare, subliniind echilibrul, moderația și consecvența pe care formațiunea le aduce în politica românească. „Moderația, consecvența și respectul pentru cuvântul dat nu sunt calități etnice, ci valori politice și morale care trebuie să ne ghideze pe toți”, a declarat acesta, adăugând cu umor că uneori, în Coaliție, dezbaterile par să se desfășoare „pe limbi diferite”, fără ca maghiarii să fie de vină.

În acest context, el a lansat un apel către UDMR, invitând partidul să contribuie activ la elaborarea Planului Național de Relansare Economică. „România are șansa de a demonstra că poate combina responsabilitatea fiscală cu protecția socială, fără a sacrifica niciuna dintre ele. Politicile pentru oameni nu se fac nici din birouri izolate, nici din studii teoretice, ci cu cei care cunosc realitatea din teren”, a afirmat președintele PSD.

În încheiere, liderul social-democrat a apreciat parcursul UDMR, descriindu-l ca „o poveste de succes despre cum poți să rămâi relevant politic fără excese, fără zgomot, cu seriozitate și tenacitate”. El și-a exprimat încrederea că sub conducerea președintelui Kelemen Hunor, UDMR va rămâne un partener serios de guvernare și că împreună vor reuși să atingă obiectivele asumate față de cetățeni.

În discursul său, premierul a vorbit rolul UDMR în politica românească postcomunistă, contribuția sa la susținerea comunității maghiare și la coaliția de guvernare, precum și importanța colaborării și a dialogului politic.

„De-a lungul perioadei postcomuniste, UDMR a fost o prezență constantă în politica românească. În acești ani de tranziție, în momente de criză sau reconstrucție, formațiunea voastră a avut un rol important în viața publică, susținând valorile democratice și parcursul occidental al României.

Astăzi, nu doar că UDMR susține comunitatea maghiară, ci este și parte a coaliției de guvernare. Pentru aceasta, îi mulțumesc d-lui Kelemen Hunor și conducerii UDMR pentru susținerea programului asumat de guvernare.

Acest tip de guvernări, mai ales în situația dificilă în care ne aflăm, ne obligă să fim maturi politic și să avem un dialog continuu, iar UDMR știe să fie, deopotrivă, un partener și o forță politică pragmatică”, declară Bolojan.

De asemenea, premierul vorbește despre necesitatea unei guvernări stabile, eficiente și coerente în România, pentru a face față provocărilor interne și externe și pentru a asigura progresul economic și social al țării.

„Traversăm o perioadă de schimbări istorice, cu mari provocări interne și externe. Pentru a progresa, România are nevoie de o guvernare stabilă, eficientă și coerentă. Este un moment în care trebuie să trecem dincolo de zgomotul politic și să ne concentrăm pe rezultate. Trebuie să ne punem economia pe baze sănătoase, să facem ordine în finanțele publice și să restabilim respectul pentru valori în societatea românească. Acesta este proiectul pe care trebuie să ni-l asumăm pe termen lung.

În cele câteva luni de mandat, am reușit împreună să aprobăm măsuri urgente, am început să rezolvăm dezechilibrele din economie și să corectăm nedreptățile din societatea noastră, dar mai avem multe de făcut.

Mulțumesc miniștrilor și secretarilor de stat UDMR pentru ceea ce fac în Guvern și pentru colaborarea pe proiectele de reformă economică și cele din administrație.”

„Asta înseamnă pentru mine respect, toleranță și încredere între comunități”

Acesta a vorbit și despre experiența sa ca primar în Oradea, unde a învățat că „o comunitate este mai puternică atunci când reușește să transforme diversitatea multietnică, multiconfesională într-o resursă și un potențial, și nu într-o barieră sau graniță.”

Sunt aici din respect pentru prietenii și colegii mei maghiari, cu care am colaborat de-a lungul anilor în Oradea, județul Bihor și în țară. Am învățat că o comunitate este mai puternică atunci când reușește să transforme diversitatea multietnică, multiconfesională într-o resursă și un potențial, și nu într-o barieră sau graniță.

Mulțumesc comunității maghiare pentru contribuția adusă la dezvoltarea țării noastre și pentru patrimoniul bogat pe care ni l-a lăsat. Dacă Oradea are un profil puternic și s-a dezvoltat în acești ani, este și datorită acestei moșteniri, pe care am încercat, în calitate de primar, într-o localitate multietnică și multiconfesională, să o conserv și să o valorific, contribuind la protejarea identității comunităților locale.

Asta înseamnă pentru mine respect, toleranță și încredere între comunități. În această parte a României, românii și maghiarii trăiesc de sute de ani unii lângă alții. În afara lucrurilor care ne pot diferenția — de muzica pe care o ascultăm, de dansurile noastre — lucrurile care ne unesc sunt mult mai puternice: ne unește dorința de a trăi mai bine, de a ne păstra identitatea și de a contribui împreună la viitorul nostru european”, a declarat premierul.

Bolojan s-a adresat și lui Viktor Orban, prezent la congres, asigurându-l de disponibilitatea Guvernului României de a continua colaborarea și respectul reciproc între țări.

„UDMR a fost și rămâne o punte între România și Ungaria, contribuind la bunele relații între țările noastre.

Domnule prim-ministru (Viktor Orban, n red.), țările noastre sunt legate prin oameni, istorie și economie, dar și prin responsabilitatea pe care o avem împreună să facem ca această parte a Europei să fie un spațiu al stabilității și prosperității. Aceasta înseamnă colaborare și respect reciproc, iar guvernul României vă asigură de disponibilitatea de a merge pe acest drum, așa cum am discutat și la prima întâlnire pe care am avut-o”, a afirmat Bolojan.

Ilie Bolojan a mai afirmat că „UDMR a arătat că e un partener responsabil și de acest lucru avem nevoie și în perioada următoare: de responsabilitate, de colaborare”. „Mă bazez pe UDMR pentru acest lucru”, a precizat premierul.