Deputatul AUR Dan Tanasă îl atacă dur pe premier după momentul controversat de la Congresul UDMR: „Bolojan, drepți la imnul Ținutului Secuiesc. Slugă până la capăt!”

Congresul UDMR de la Cluj-Napoca a stârnit reacții dure în spațiul politic românesc, după ce în sală a fost intonat imnul Ținutului Secuiesc. Deputatul AUR Dan Tănasă a reacționat imediat, acuzându-l pe premier de „slugărnicie” într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Congresul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), desfășurat vineri, 10 octombrie, la Cluj-Napoca, a provocat o serie de controverse și dispute politice după ce, alături de imnul României și imnul Ungariei, a fost intonat și imnul Ținutului Secuiesc. În sală s-au aflat lideri importanți ai partidelor de guvernare, printre care Sorin Grindeanu, președintele PSD, și Ilie Bolojan, premierul României.

Potrivit imaginilor de la fața locului, Sorin Grindeanu a părăsit sala în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc, revenind ulterior pentru a-și susține discursul. În schimb, premierul Ilie Bolojan a rămas pe loc pe toată durata momentului.

Gestul acestuia a stârnit o reacție vehementă din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), mai exact a deputatului Dan Tănasă, care a postat pe rețelele sociale un mesaj extrem de dur.

„Bolojan, drepți la intonarea imnului Ținutului Secuiesc. Slugă până la capăt!”, a scris deputatul Dan Tănasă pe paginile sale de pe rețelele sociale.

Mesajul a fost preluat rapid în mediul online, devenind subiect de controversă și alimentând tensiunile dintre partidele aflate la guvernare și opoziție.

În timp ce deputatul AUR acuză o „atitudine de slugă” din partea premierului Ilie Bolojan, considerând că rămânerea în picioare în timpul imnului Ținutului Secuiesc reprezintă o lipsă de respect față de simbolurile naționale ale României, organizatorii au precizat că momentul a avut caracter „simbolic și cultural”, nu politic, făcând parte din tradiția evenimentelor UDMR.