search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Deputatul AUR Dan Tanasă îl atacă dur pe premier după momentul controversat de la Congresul UDMR: „Bolojan, drepți la imnul Ținutului Secuiesc. Slugă până la capăt!”

0
0
Publicat:

Congresul UDMR de la Cluj-Napoca a stârnit reacții dure în spațiul politic românesc, după ce în sală a fost intonat imnul Ținutului Secuiesc. Deputatul AUR Dan Tănasă a reacționat imediat, acuzându-l pe premier de „slugărnicie” într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Ilie Bolojan în timpul intonării Imnului Ţinutului Secuiesc. FOTO: captură video
Ilie Bolojan în timpul intonării Imnului Ţinutului Secuiesc. FOTO: captură video

Congresul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), desfășurat vineri, 10 octombrie, la Cluj-Napoca, a provocat o serie de controverse și dispute politice după ce, alături de imnul României și imnul Ungariei, a fost intonat și imnul Ținutului Secuiesc. În sală s-au aflat lideri importanți ai partidelor de guvernare, printre care Sorin Grindeanu, președintele PSD, și Ilie Bolojan, premierul României.

Potrivit imaginilor de la fața locului, Sorin Grindeanu a părăsit sala în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc, revenind ulterior pentru a-și susține discursul. În schimb, premierul Ilie Bolojan a rămas pe loc pe toată durata momentului.

Gestul acestuia a stârnit o reacție vehementă din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), mai exact a deputatului Dan Tănasă, care a postat pe rețelele sociale un mesaj extrem de dur.

„Bolojan, drepți la intonarea imnului Ținutului Secuiesc. Slugă până la capăt!”, a scris deputatul Dan Tănasă pe paginile sale de pe rețelele sociale.

Mesajul a fost preluat rapid în mediul online, devenind subiect de controversă și alimentând tensiunile dintre partidele aflate la guvernare și opoziție.

În timp ce deputatul AUR acuză o „atitudine de slugă” din partea premierului Ilie Bolojan, considerând că rămânerea în picioare în timpul imnului Ținutului Secuiesc reprezintă o lipsă de respect față de simbolurile naționale ale României, organizatorii au precizat că momentul a avut caracter „simbolic și cultural”, nu politic, făcând parte din tradiția evenimentelor UDMR.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
TEST IQ | 1-9=6 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
gandul.ro
image
România, promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia – TT Warsaw 2025
mediafax.ro
image
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
fanatik.ro
image
Gestul lui Sorin Grindeanu când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
libertatea.ro
image
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
Punctele slabe din acordul de pace dintre Israel şi Hamas
observatornews.ro
image
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a început calvarul”
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
Uzucapiunea sau metoda prin care ţi se poate lua un teren fără să îţi dai seama, explicată de avocaţi
playtech.ro
image
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
NE-BU-NI-E în preliminariile CM! Au câștigat cu 7-0, dar nu s-au calificat din cauza celor PATRU goluri marcate de Aubameyang
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
A murit solistul trupei The Moody Blues, celebră pentru piesa „Nights în White Satin”. John Lodge s-a stins din viață la 82 de ani
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cutremur pentru bugetari. Cumulul pensie-salariu va fi interzis din cauza „decreţeilor”
romaniatv.net
image
Veniturile românilor care nu sunt supuse executării silite, indiferent de suma datorată. ANAF-ul nu are nicio putere
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
click.ro
image
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
click.ro
image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Șefa ANM răspunde acuzațiilor cu privire la Codul roșu anunțat în Capitală. Elena Mateescu: „Ne raportăm la criterii clare”
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”

OK! Magazine

image
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde