Un incident a avut loc la Congresul UDMR, care se desfășoară vineri, 10 octombrie, în localitatea Juc-Herghelie, județul Cluj. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit din sală în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc. Ulterior, a revenit și a susținut un discurs.

La Congresul UDMR au fost intonate, imnul României, imnul Ungariei și imnul Ținutului Secuiesc. Sorin Grindeanu a ieșit din sală în momentul intonării imnului secuiesc, în timp ce premierul Ilie Blojan a rămas.

„E o încercare de a provoca reacții greșite sau ieșiri ale politicienilor de la centru. Ieșirea din sală a domnului Grindeanu e cea mai bună. Dacă Bolojan a rămas o greșeală, e o capcană în care a picat”, a declarat sociologul Vladimir Ionaș, la Antena 3.

„Cu Grindeanu avem o colaborare lungă. Construim împreună România. Astăzi nu trebuie să ai emoții, urmează un alt congres, poate acolo trebuie să ai emoții. Urmează un congres al PSD. Succes în congres!”, a reacționat liderul UDMR, după ce Sorin Grindeanu a ieșit din sala unde se desfășoară Congresul UDMR, în timpul intonării Imnului Secuiesc.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a transmis, vineri, premierului Ilie Bolojan, care participă la al 17-lea condres al UDMR, felicitări pentru „curajul de a începe reforma statului” şi a transmis susţinerea parlamentarilor şi miniştrilor UDMR.

„Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, dragă Ilie, cu PNL avem un parteneriat lung, un istoric foarte lung, încă din anii 90 şi acum câteva luni am pornit împreună e un drum greu şi lung. Vreau să te felicit pentru curajul de a începe reforma statului. Nu este un lucru uşor, este un lucru chiar foarte greu, văd în fiecare zi, în fiecare săptămână. Dacă-mi permiţi, vreau să te încurajez să o faci până la capăt. O reformă reală, sistemică, la capătul căreia să simţim cu toţii că institutiişe statului servesc cetăţenii şi nu invers”, i-a transmis premierului Ilie Bolojan, Kelemen Hunor.

Președintele Nicușor Dan nu mai participă la Congresul UDMR. Șeful statului a fost invitat și confirmase prezența joi. De asemenea, avea un discurs pregătit, urmând să fie al patrulea vorbitor la Congres.

Al 17-lea Congres al UDMR are loc, vineri, în judeţul Cluj. La eveniment participă premierul Ilie Bolojan, preşedintele interimar al PSD, preşedinte al Camerei Deputaţilor Sorin Grindeanu, dar şi premierul maghiar Viktor Orban.