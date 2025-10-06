Kelemen Hunor : „Majorarea taxelor nu e reformă, Guvernul trebuie să reducă cheltuielile până la sfârșitul anului”

search
Luni, 6 Octombrie 2025
Publicat:

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat luni că nu au fost făcute reforme până în acest moment și că Guvernul trebuie să se grăbească cu măsurile de reducere a cheltuielilor în administrația centrală și locală. Majorarea unor taxe, accize sau impozite „nu înseamnă reformă”, a precizat acesta.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor. FOTO: gov.ro.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor. FOTO: gov.ro.

„În acest moment suntem în situația în care încă nu am făcut reforme, indiferent de cine ce spune, fiindcă să crești TVA la 21% nu este reformă, să crești accize, să crești anumite impozite nu înseamnă reformă. Înseamnă o măsură necesară, recunosc, ca să avem venituri mai multe, dar nu e reformă. Să tai locuri de muncă în administrația locală și centrală este o chestiune necesară, încă nu am făcut-o, dar este reformă. În Educație s-a făcut un pas spre reformă, e singurul domeniu, și în Justiție încercăm să facem o reformă substanțială, fiindcă oamenii așteaptă o guvernare mai justă, mai dreaptă”, a declarat, luni, Kelemen Hunor, într-o conferință de presă, susținută la Arad. 

El a oferit ca exemplu creșterea vârstei de pensionare în Justiție.

„Să crești vârsta de pensionare este o schimbare de sistem, vom vedea ce va spune Curtea Constituțională peste două zile, și să modelezi pensiile la magistrați în așa fel încât să aibă o pensie potrivit de mare, dar nu mai mare decât salariul, adică la 70% din venitul mediu”, a spus acesta. 

Liderul UDMR a adăugat că dacă reforma în Justiție nu trece de CCR, Guvernul și Coaliția vor avea o „problemă de moralitate”.

„E greu să ieși în fața oamenilor și să spui că am mărit TVA, am mărit taxele, cresc și impozitele locale, ca să plătim în continuare pensii unor oameni care pleacă din serviciul public la 48 de ani, la 50 de ani. Nu e corect. Sigur, nu vreau să anticipez nimic, pentru că dacă CCR va spune un lucru nefavorabil, trebuie văzută și motivarea”, a subliniat el.

Referitor la reducerea cheltuielilor în administrație, Kelemen Hunor a spus: „Trebuie să înceapă cu administrația centrală, unde ar trebui să aibă loc, între altele, comasări de instituții. Reformele din administrația centrală și locală trebuie să aibă loc până la sfârșitul acestui an, după care trebuie luate măsuri de stimulare a economiei. Altfel, nu vom avea creștere economică. În acest an suntem în recesiune tehnică, dacă vom închide cu 0,2-0,3% creștere, aceea nu e creștere economică, asta înseamnă stagnare, dacă vrem să-i spunem frumos, dacă vrem să-i spunem așa cum spun economiștii, este recesiune tehnică”.

Despre modul de adoptare al reformelor, liderul UDMR a precizat: „Pachetul de reforme care privesc administrația ar trebui adoptat tot prin asumare. Eu susțin să mergem pe asumare, așa cum am mers cu celelalte proiecte, fiindcă altfel e mai dificil să treci prin Parlament un proiect de lege de o astfel de anvergură”.

Kelemen Hunor a mai declarat că statul va trebui să ofere în 2026 „stimulente și condiții de atractivitate pentru investitori”.

