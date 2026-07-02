Siegfried Mureșan: „„Suspendarea președintelui României este un act periculos și nu trebuie banalizată”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, a afirmat că suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan nu trebuie tratată ca un instrument de luptă politică, avertizând că un astfel de demers este „periculos” și poate destabiliza țara.

Într-o postare publicată joi pe Facebook, Mureșan a subliniat că suspendarea șefului statului este posibilă doar în situații de încălcare gravă a Constituției.

„Suspendarea președintelui României este un act periculos și nu trebuie banalizată. Conform Constituției, președintele poate fi suspendat atunci când există încălcări grave ale Constituției. Este evident că nu ne aflăm în situația în care președintele să fi încălcat grav Constituția și nu există nicio bază pentru suspendare”, a transmis europarlamentarul.

Acesta a avertizat că simpla amenințare cu suspendarea nu ar trebui folosită ca instrument politic.

„Amenințarea cu suspendarea nu poate fi un joc politic al unui partid și trebuie respinsă. În plus, suspendarea destabilizează țara. Am văzut acest lucru la suspendările nejustificate ale președintelui României din 2007 și 2012”, a afirmat Mureșan.

El a făcut apel la respectarea instituțiilor statului și la delimitarea confruntării politice de atacurile asupra acestora.

„Trebuie să facem mereu distincție între dezbaterea și confruntarea democratică și asaltul instituțional. Dezbaterea democratică este benefică; asaltul este periculos și nu trebuie susținut niciodată”, a adăugat acesta.

AUR a anunțat că va iniția procedura de suspendare

Declarațiile lui Siegfried Mureșan vin după ce AUR a anunțat miercuri că va începe procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan și că va solicita sprijinul celorlalte partide parlamentare pentru acest demers.

Formațiunea a transmis totodată că va iniția procedurile pentru organizarea alegerilor anticipate și că parlamentarii săi nu vor vota niciun guvern propus de actuala coaliție.

Printre motivele invocate de AUR se numără ceea ce partidul consideră a fi excluderea unei părți importante a populației din procesul decizional, precum și refuzul președintelui de a desemna cea de-a doua propunere de prim-ministru, situație pe care formațiunea o apreciază ca fiind contrară Constituției.