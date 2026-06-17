Jurnalistul Dan Andronic aduce acuzații grave lui Siegfried Mureșan. „Suna acum două seri la Budapesta”

Jurnalistul Dan Andronic a publicat pe Facebook un mesaj în care susține că deciziile politice importante din România sunt influențate din afara țării și lansează acuzații la adresa europarlamentarului PNL Siegfried Mureșan.

Potrivit lui Andronic, citând o sursă din mediul politic, Siegfried Mureșan ar fi încercat să influențeze poziția UDMR față de Guvernul condus de premierul desemnat Adrian Veștea.

„O sursă din politică îmi povestea cum Siegfried Mureșan suna acum două seri la Budapesta ca să-l convingă pe Peter Magyar să transmită UDMR să nu susțină Guvernul Veștea. Ceea ce s-a și întâmplat!”, a scris Andronic.

Jurnalistul nu a prezentat dovezi care să susțină această afirmație, iar până la acest moment nici Siegfried Mureșan, nici reprezentanții UDMR nu au comentat public acuzațiile.

În aceeași postare, Dan Andronic susține că europarlamentarul PNL ar fi fost promovat politic cu sprijinul unor lideri germani și europeni.

„Este una dintre cele mai cunoscute glume din Parlamentul European când vine vorba de delegația țării noastre: «Voi, când vă numărați, aveți un membru în minus și Germania unul în plus»”, afirmă jurnalistul.

Andronic amintește parcursul profesional al lui Mureșan, care a beneficiat în trecut de o bursă a Bundestagului și a lucrat ca adviser pentru Gunther Krichbaum, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Germaniei.

Potrivit jurnalistului, ascensiunea politică a lui Siegfried Mureșan ar fi fost susținută de influenți lideri ai Partidului Popular European.

Dan Andronic face referire și la trecerea lui Siegfried Mureșan de la PMP la PNL, susținând că promovarea acestuia pe listele electorale ar fi fost rezultatul unor intervenții venite de la Bruxelles.

„În 2018, când corabia PMP se scufunda și partidul nu mai avea nicio șansă, trece rapid la PNL. Nu contează partidul, ci salariul baban de europarlamentar”, a scris jurnalistul.

Mesajul lui Andronic se încheie cu o concluzie tranșantă privind influențele externe asupra politicii românești.

„Rupeți-vă de iluzii! Jocurile NU se fac aici, în România”, afirmă acesta.

Postarea apare într-un context politic tensionat, după ce UDMR a anunțat că nu va susține învestirea Guvernului Veștea, complicând calculele privind obținerea unei majorități parlamentare.