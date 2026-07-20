Alina Gorghiu explică de ce s-a alăturat Platformei liberal-conservatoare: „Liberalismul n-a fost niciodată doar firma vopsită pe afară”

Deputata PNL Alina Gorghiu a explicat luni, 20 iulie, motivul pentru care a ales să facă parte din Platforma liberal-conservatoare. Potrivit acesteia, „liberalismul n-a fost niciodată doar firma vopsită pe afară, pe gardul partidului.”

„În câteva rânduri de ce am ales să fac parte din Platforma liberal-conservatoare, un loc de dezbatere necesar. Pentru mine, liberalismul n-a fost niciodată doar firma vopsită pe afară, pe gardul partidului.

E felul în care am învățat să gândesc: că înăuntrul PNL un om are dreptul să spună ce crede, să greșească, să-și schimbe părerea, să fie în dezacord cu cine conduce - fără să plătească pentru asta”, a afirmat deputata într-o postare pe Facebook.

Alina Gorghiu a adăugat că libertatea nu este doar „un cuvânt frumos de la începutul unui discurs”, ci condiția esențială fără de care nimic din ceea ce facem nu mai are sens. Totodată, aceasta a susținut că, indiferent de opinii, în istorie nu a existat liberalism fără libertate.

„Am crescut politic într-un PNL în care puteam spune fără teamă ce gândesc. Nu prin bunăvoința cuiva, ci așa arăta partidul: un loc unde diferența de opinie nu te marginaliza. Din contră, te ținea în joc.

Democrația se apără zilnic prin discuții sincere, între toți membrii PNL. Nu pe vorbe, cu regie atentă, în declarații sau la congrese. Când dispare dezbaterea, nu dispare doar o regulă de procedură ci chiar capacitatea noastră de a ne simți liberi în propriul partid.”

Alina Gorghiu a afirmat că participă la această platformă de dezbatere pentru a susține un PNL în care libertatea de gândire să rămână esența partidului, și nu o excepție.

Tensiuni în PNL după lansarea Platformei Liberal-Conservatoare

Platforma liberal-conservatoare a fost fondată de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, unul dintre cei mai vocali critici ai premierului interimar și președintelui PNL, Ilie Bolojan.

„Scriu aceste rânduri ca un om care a fost făcut, pe rând, trădător de PNL, pesedist, userist și chiar aurist. Dacă a pune România înaintea intereselor de partid înseamnă trădare, atunci fiecare să judece singur cine sunt adevărații trădători.

De peste 70 de zile, România stă blocată. Am cerut guvern stabil și am procedat drept și corect față de țară. Nimic din explicațiile acestor iresponsabili nu poate fi acceptat în fața interesului de stabilitate a acestei țări. Absolut nimic!”,a scris liberalul.

Alin Tișe a afirmat că noua platformă va promova patriotismul, liberalismul economic și conservatorismul social, valori despre care susține că au fost abandonate de o parte a conducerii PNL.

El i-a invitat pe liberalii care împărtășesc această viziune să se alăture demersului, despre care spune că urmărește reafirmarea identității liberal-conservatoare a partidului.

Referitor la această platformă, eurodeputatul PNL, Dan Motreanu, a declarat că formațiunea și-a asumat deja oficial această doctrină și nu are nevoie să o „redescopere”.

„Am citit o serie de declarații despre nevoia ca PNL să revină la identitatea sa liberal-conservatoare şi, sincer, nu ştiu dacă să mă îngrijorez sau să zâmbesc când văd că unii aleg să trăiască într-o realitate paralelă.

În primul rând, PNL nu trebuie să «redescopere» liberal-conservatorismul. Acesta este deja consacrat prin documentul programatic «Modernizare cu Rădăcini», adoptat de Congresul PNL în 2025 şi votat inclusiv de cei care astăzi se autointitulează liberali-conservatori, apoi reconfirmat la Congresul din 2026, congres la care, în mod ironic, au ales să lipsească.”, a scris Dan Motreanu, luni, pe Facebook.