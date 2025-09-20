Ionuț Dumitru, consilier al lui Ilie Bolojan: „ANAF este nefuncțional, e nevoie de o abordare mai radicală”

Consilierul premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru, afirmă că ANAF este nefuncțional și că este nevoie de o restructurare radicală, exemplificând Grecia. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține însă că pachetul fiscal recent și măsurile implementate aduc schimbări vizibile în colectarea veniturilor.

Ionuț Dumitru, invitat în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, a criticat structura ANAF.

„Când discutăm de colectarea taxelor, când ne uităm la veniturile acestea mici pe care statul român le are după standarde europene, e un complex de factori care explică acest nivel scăzut, incapacitatea de a colecta. După mine, structura după care funcționează ANAF astăzi este nefuncțională. Adică nu cred că cu aceeași abordare putem face schimbări majore”, a declarat economistul.

El a adăugat că ar fi nevoie de o schimbare radicală, oferind exemplul Greciei.

„Uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia, spre exemplu. Grecia, ca să poată să îmbunătățească colectarea, pur și simplu a desființat entitatea precedentă și a reînființat alta independentă, în afara guvernului, cu profesioniști numiți acolo, cu obiective foarte bine definite”.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a oferit o altă perspectivă, susținând că măsurile recente funcționează.

„Prin pachetul fiscal pe care l-am aprobat astăzi, România face un pas decisiv pentru a parcurge următoarele examene, din septembrie și octombrie, cu bine. E un pas extrem de important pentru a depăși această perioadă economic dificilă prin care trecem. (…) Deja se văd semnale ale unei schimbări de atitudine. În ultimele două luni de zile ANAF a colectat în plus față de plan”, a declarat aceasta.

Nazare a mai precizat că ținta este ca până în iunie anul viitor să fie îndeplinite jaloanele din PNRR și că până la finalul anului 2026 să existe o digitalizare completă a ANAF.