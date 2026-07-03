Infrastructura digitală publică a României va fi administrată printr-o platformă unică. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 3 iulie, Legea privind evidența și administrarea infrastructurii digitale publice, precum și crearea Platformei Naționale a Infrastructurii Digitale Publice (PNIDP), potrivit Administrației Prezidențiale. Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va asigura infrastructura și comunicațiile necesare funcționării platformei.

Potrivit textului legii, va fi înființată Platforma Națională a Infrastructurii Digitale Publice (PNIDP), un sistem informatic de interes național administrat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).

De asemenea, STS va asigura infrastructura și comunicațiile necesare funcționării platformei, iar Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) va stabili cerințele de securitate cibernetică și va monitoriza respectarea acestora.

ADR va proiecta, administra și dezvolta platforma, va stabili standardele tehnice, va audita datele informatice, va administra registrele specializate și va publica anual un raport privind conformitatea și performanța infrastructurii digitale publice.

PNIDP va fi implementată etapizat și va avea o structură modulară, care va permite integrarea de noi registre și funcționalități.

Legea obligă toate entitățile publice să înregistreze în platformă, în termen de șase luni de la intrarea sa în vigoare, toate resursele digitale publice pe care le dețin, le utilizează sau le administrează, iar orice modificare va trebui raportată în cel mult 15 zile. Resursele digitale neînregistrate în PNIDP nu vor putea fi finanțate, achiziționate sau modernizate.

Fiecare resursă digitală a unei instituții publice va primi un cod unic de identificare, iar fiecare instituție va avea propriul cod pentru confirmarea autenticității platformelor și documentelor sale digitale.

Totodată, informațiile din PNIDP vor fi împărțite în trei categorii: publice, interne și sensibile, fiecare având un regim propriu de acces și protecție.

PNIDP va include registre dedicate domeniilor de internet, adreselor de e-mail, site-urilor, aplicațiilor, licențelor software, echipamentelor IT și proiectelor digitale ale instituțiilor publice. Fiecare instituție va desemna un responsabil digital care va administra și actualiza aceste informații, iar resursele digitale vor fi supuse verificărilor periodice ale ADR.

Totodată, platforma va fi integrată cu Platforma Națională de Interoperabilitate pentru schimbul de date între instituțiile publice și va funcționa în Cloudul Privat Guvernamental.

Cetățenii vor putea verifica autenticitatea resurselor digitale publice prin portalul data.gov.ro, iar instituțiile care nu respectă obligațiile prevăzute de lege riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Actul normativ va intra în vigoare la șase luni de la publicarea în Monitorul Oficial, iar Guvernul va avea la dispoziție 60 de zile de la intrarea sa în vigoare pentru adoptarea normelor metodologice de aplicare.