„Nu știm nici cum va arăta cariera copiilor noștri”, spune IT-istul Daniel Dines. Cum vede impactul AI asupra locurilor de muncă

Daniel Dines, fondatorul companiei UiPath, afirmă că evoluția rapidă a inteligenței artificiale aduce un nivel ridicat de incertitudine, inclusiv pentru cei care lucrează în domeniu. Antreprenorul român spune că nimeni nu poate anticipa cum vor arăta carierele generațiilor viitoare, însă avertizează că blocarea în fața schimbării este o reacție greșită.

„Toată lumea simte un fel de anxietate, inclusiv eu. Pentru că ne jucăm într-un teritoriu neexplorat. Cred că nu știm nici cum va arăta cariera copiilor noștri”, a declarat Dines în podcastul „The Path Forward”, realizat la New York, scrie StartUp Cafe.

Acesta a spus că unii clienți preferă să amâne deciziile, sperând că inteligența artificială va rezolva totul în viitorul apropiat, însă consideră că această abordare este greșită.

AI poate înlocui sarcini, dar nu și relațiile dintre oameni

Fondatorul UiPath susține că inteligența artificială poate prelua o parte dintre activitățile repetitive și poate crește productivitatea angajaților, însă nu poate înlocui valoarea umană pe care o aduc relațiile profesionale, mentoratul sau cultura organizațională.

Ca exemplu, Dines a vorbit despre un avocat din companie, al cărui rol nu se rezumă la analizarea contractelor.

„AI-ul clar va ajuta și oamenii vor deveni mai productivi. Dar un alt rezultat este modul în care acea persoană se poartă în fața clientului. (...) Poate fi un mentor pentru alții. Dacă elimini acea persoană doar pe ideea compresiei unui job, pierzi acest rezultat”, a explicat antreprenorul.

„Sistemul educațional trebuie schimbat”

Dines consideră că actualul sistem educațional, construit în jurul specializării într-un domeniu îngust, nu mai răspunde realităților create de inteligența artificială.

„Sunt alte calități umane care sunt mai importante: până și dorința de a lucra cu AI, de a te schimba, de a ieși din pătrățica ta în care lucrai”, a afirmat acesta.

El spune că oamenii vor trebui să își dezvolte creativitatea și capacitatea de adaptare, pe măsură ce inteligența artificială va deveni tot mai prezentă în economie.

Avertisment pentru companii

Antreprenorul i-a avertizat și pe directorii companiilor să nu înlocuiască angajații cu inteligența artificială fără a evalua impactul pe termen lung, mai scrie StartUp Cafe.

„Cel mai distructiv lucru pe care un director l-ar putea face acum este să taie locurile de muncă, fără să se gândească (...) ce pierd când fac asta”, a spus Dines.

În opinia sa, AI trebuie privită ca o unealtă, nu ca un înlocuitor al oamenilor.

„În final, AI este o unealtă. (...) Trebuie să ne remodelăm firmele și economia în jurul acestei unelte. Într-un fel, este ca electricitatea. Doar ne face viața mai bună”, a afirmat fondatorul UiPath.

El consideră că, în viitor, organizațiile vor funcționa pe trei componente: oameni, inteligență artificială și automatizare.