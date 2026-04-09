SRI, STS și SPP, dotate cu mașini electrice. Ministrul Ciprian Şerban a semnat contractele de finanțare

Ministrul Transporturilor a semnat contractele privind achiziția de mașini electrice pentru SRI, STS și SPP, finanțate integral din Fondul pentru Modernizare.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a semnat joi, 9 aprilie, trei contracte de finanțare cu Serviciul Român de Informații (SRI), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Serviciul de Protecție și Pază (SPP), pentru achiziția de vehicule electrice și dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare.

„Astăzi, am semnat trei contracte de finanțare cu Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază.

finanțate integral prin Fondul pentru Modernizare, vizează achiziția de vehicule electrice și dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare", a anunţat el joi pe Facebook.

Ministrul Ciprian Șerban explică faptul că investițiile urmăresc reducerea emisiilor de CO₂, scăderea costurilor de operare și creșterea independenței energetice a acestor instituții şi, n acelaşi timp, subliniază că statul trebuie să dea exemplu sectorului privat în tranziția către transportul curat.

„Decarbonizarea transportului trebuie să înceapă de la stat. Nu putem cere sectorului privat să accelereze tranziția dacă instituțiile publice nu dau exemplu”, a scris Ciprian Șerban, adăugând că investițiile în flota electrică reprezintă o prioritate strategică.

„Proiectele vor reduce semnificativ emisiile de CO₂, vor scădea costurile de operare și vor crește independența energetică a statului”, a mai spus el.

Contractele semnate includ nu doar achiziția vehiculelor electrice, ci și dezvoltarea rețelei de stații de reîncărcare necesare pentru funcționarea flotelor instituțiilor implicate.

Potrivit ministrului, aceste inițiative vor contribui la reducerea dependenței de combustibili fosili și vor sprijini obiectivele României în materie de protecția mediului și tranziție energetică.