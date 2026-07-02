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Nicușor Dan condamnă atacul devastator al Moscovei asupra Kievului: „Rusia a demonstrat încă o dată că nu dorește pacea”

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Război în Ucraina
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Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat ferm atacul aerian de amploare lansat de Rusia asupra Kievului, soldat cu cel puțin 17 morți și zeci de răniți. Șeful statului a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean și a acuzat Moscova că demonstrează din nou că nu este interesată de pace.

Președintele României, Nicușor Dan. FOTO: captură video Administrația Prezidențială
Președintele României, Nicușor Dan. FOTO: captură video Administrația Prezidențială

„România condamnă ferm recentul atac nechibzuit și iresponsabil al Rusiei împotriva Kievului, care a provocat un număr mare de victime nevinovate și răniți. Condoleanțele și cele mai profunde gânduri de compasiune se îndreaptă către poporul ucrainean și către toate familiile afectate. Le dorim însănătoșire grabnică celor răniți”, a transmis Nicușor Dan pe platforma X.

Președintele a subliniat că atacul demonstrează încă o dată lipsa de interes a Kremlinului pentru o soluție pașnică a conflictului.

„Rusia a demonstrat încă o dată că nu dorește pacea și că nu adoptă un comportament rezonabil pentru a avansa către o situație de securitate cuprinzătoare. România va sprijini Ucraina atât timp cât va fi nevoie pentru ca aceasta să își apere libertatea”, a mai afirmat șeful statului.

Mesajul lui Nicușor Dan vine după unul dintre cele mai violente atacuri lansate de Rusia asupra Kievului în ultimele luni. Capitala Ucrainei a fost lovită în noaptea de miercuri spre joi cu rachete balistice, rachete de croazieră și drone, iar potrivit celui mai recent bilanț al autorităților ucrainene, cel puțin 17 persoane au murit și alte 39 au fost rănite.

Președintele Volodimir Zelenski avertizase încă de miercuri, în timpul unei vizite la Dublin, că Rusia pregătește un atac de mari proporții și a anunțat că își întrerupe deplasarea pentru a reveni de urgență la Kiev.

Șeful administrației militare a regiunii Kiev, Mikola Kalașnik, a precizat că atacul a vizat mai multe zone ale capitalei și ale regiunii înconjurătoare.

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