Fiul fostului lider mexican, lăsat fără viză de SUA. Peste 271.000 de migranți au fost repatriați

Andres Manuel Lopez Beltran, fiul fostului președinte mexican Andres Manuel Lopez Obrador, a anunțat că autoritățile americane i-au revocat viza de intrare în Statele Unite și a acuzat oficiali ai administrației Trump că ar fi luat o decizie cu motivații politice.

Fiul fostului președinte mexican a făcut afirmațiile într-o scrisoare adresată președintelui Donald Trump, în care susține că nu i-au fost prezentate dovezi care să îl lege de vreo activitate ilegală.

În vârstă de 39 de ani, Beltran a demisionat recent din conducerea partidului de guvernământ Morena, potrivit agenției Reuters, citată de Agerpres.

Politicianul, cunoscut sub numele de „Andy”,a calificat retragerea vizei drept „un act grosolan și pervers” și a afirmat că măsura face parte dintr-o campanie îndreptată împotriva unor lideri politici străini.

Ambasada Statelor Unite în Mexic nu a comentat deocamdată acuzațiile. Lopez Beltran se pregătește să candideze la alegerile parlamentare din 2027 și a declarat că speră la un răspuns din partea președintelui american.

Subiectul a fost comentat și de președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, care a apreciat că revocările de vize aplicate unor persoane considerate de Washington „expuse politic” au avut, în esență, un caracter politic.

Peste 271.000 de migranți au fost repatriați din SUA în Mexic

Mexicul a anunțat că peste 271.000 de cetățeni mexicani au fost repatriați din Statele Unite după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Potrivit autorităților de la Ciudad de Mexico, în total au fost înregistrați 271.193 de migranți întorși în țară în această perioadă.

Președinta Mexicului susține procesul de repatriere și a lansat un program național denumit „Mexico te abraza” („Mexicul te îmbrățișează”), destinat reintegrării persoanelor care se întorc din SUA.

Datele au fost făcute publice de comisarul Institutului Național pentru Migrație (INM), Sergio Salomón Céspedes, care a afirmat că migranții repatriați sunt tratați cu respect și beneficiază de sprijin la revenirea în țară.

Autoritățile din Mexic au mai arătat că fluxul migrației către Statele Unite s-a redus semnificativ începând cu octombrie 2024, pe fondul măsurilor de control adoptate de ambele state la frontieră.

După revenirea la Casa Albă, Trump a introdus o serie de măsuri pentru combaterea imigrației ilegale, inclusiv restricții suplimentare privind acordarea azilului și întărirea controalelor la granița cu Mexicul.

Administrația Trump a sprijinit activitatea agenției pentru imigrație ICE și a mobilizat Garda Națională în mai multe orașe pentru a combate criminalitatea și pentru a susține aplicarea politicilor de imigrație.