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Un mort și trei răniți în două explozii într-o zonă centrală din Bruxelles

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Un pompier a murit şi trei persoane au fost rănite vineri, după ce două explozii la o reţea de gaze au avut loc în apropierea Gării Centrale din Bruxelles, unde era reparată o scurgere, ceea ce a dus la evacuarea a aproximativ 100 de persoane dintr-o clădire din apropiere.

Poliția din Belgia
Exploziile au avut loc în centrul Bruxelles-ului FOTO: X

Răniții sunt un pompier şi doi muncitori de la compania publică belgiană care gestionează furnizarea de energie electrică şi gaze naturale, în timp ce persoana care a decedat era un alt pompier, conform anunţului făcut de purtătorul de cuvânt al companiei, Serena Galeone, agenţiei de ştiri Belga, scrie Agerpres.

Ministrul belgian al securităţii şi internelor, Bernard Quintin, şi-a exprimat "profunda durere" pentru victimele exploziilor şi a transmis condoleanțe familiei pompierului decedat.

Exploziile s-au produs în interiorul clădirii Conseil de résolution unique (CRU), o instituţie bancară europeană, în timpul unor lucrări de reparaţii care au provocat accidental perforarea unei conducte de gaze de joasă presiune.

Compania de transport public din Bruxelles (STIB) a modificat traseele liniilor de tramvai și de autobuz.

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