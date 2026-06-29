Mai puțină birocrație: românii nu vor mai depune documente de stare civilă pentru cartea de identitate

Senatul a aprobat o inițiativă care simplifică procedurile pentru eliberarea și reînnoirea actelor de identitate, astfel încât cetățenii să nu mai fie obligați să depună documente de stare civilă pe care statul le deține deja.

Senatul a aprobat luni, 29 iunie o inițiativă legislativă care schimbă modul în care românii îşi pot obţine sau reînnoi actele de identitate, scopul fiind reducerea birocraţiei şi eliminarea situațiilor în care cetățenii trebuie să prezinte o sedire de documente pe care statul le are deja în propriile baze de date, precum cele de stare civilă.

Proiectul care modifică Ordonanța de Urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români a fost depus de senatorul USR Ciprian Rus şi introduce o nouă regulă: instituțiile publice vor trebui să verifice din oficiu datele de stare civilă, folosind sistemele informatice ale statului, fără să le mai ceară oamenilor copii după documente.

Concret, asta înseamnă că, la depunerea unei cereri pentru carte de identitate sau pentru alte proceduri similare, funcționarii vor consulta direct registrele electronice ale statului şi cetățeanul nu va mai fi nevoit să aducă certificat de naștere, certificat de căsătorie sau alte documente de stare civilă, atât timp cât informațiile există deja în sistem și pot fi verificate.

„Nu este normal ca statul să ceară cetățeanului documente pe care tot statul le deține deja. Digitalizarea trebuie să însemne simplificare reală și servicii publice mai eficiente, nu doar transferul aceleiași birocrații din dosarul cu șină în format electronic. Prin această inițiativă, facem un pas concret către o administrație modernă, care utilizează informațiile pe care le are și respectă timpul cetățenilor”, a declarat Ciprian Rus, inițiatorul proiectului.

Legea prevede însă și situații în care documentele pot fi cerute în continuare: dacă datele nu sunt disponibile în sistem, sunt incomplete, există neconcordanțe sau verificarea prin mijloace informatice nu este posibilă. În astfel de cazuri, instituția are obligația să precizeze clar motivul pentru care nu a putut face verificarea din oficiu.

Deși statul dispune de registre electronice și baze de date care conțin aceste informații, în practică unele servicii publice continuă să solicite cetățenilor documente în format fizic, ceea ce prelungește procedurile și încarcă inutil relația cu administrația.

Proiectul legislativ urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care are rol de for decizional.