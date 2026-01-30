search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
În drumul spre OCDE, România abrogă temporar un articol controversat din Codul fiscal

Publicat:

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, vineri, 30 ianuarie, despre decizia Guvernului de a adopta măsura prin care companiile mari pot să-şi exporte profiturile în continuare, că a apărut o suspiciune că articolul de lege poate să genereze interpretări care să contravină recomandărilor OCDE.

Ioana Dogioiu/FOTO: Gov.ro
Ioana Dogioiu/FOTO: Gov.ro

„În procesul de aderare la OCDE, o aderare de care suntem, după cum ştiţi, foarte aproape, a apărut o suspiciune că acest articol de lege poate să genereze interpretări care să contravină recomandărilor şi solicitărilor şi standardelor OCDE.

Şi, pentru ca această dezlegare a unei situaţii de interpretare să nu întârzie parcursul de aderare, a fost aleasă opţiunea abrogării acelui articol până când, şi repet, doar până când se va găsi împreună cu experţii OCDE o variantă care să fie conformă şi standardelor, deşi nu există o garanţie că aceasta nu era, dar care să nu ridice niciun fel de risc de interpretare, să fie pe deplin agreată şi atunci se va reveni cu această reglementare”, a declarat Ioana Dogioiu, întrebată de ce Guvernul a adoptat măsura prin care companiile mari pot să-şi exporte profiturile în continuare, să le scoată din ţară, potrivit News.ro.

Ea a precizat că „nu este o renunţare la ideea în sine şi la această reglementare în sine, ci doar la această formă, temporar, până când se va ajunge la o formulă agreată, astfel încât parcursul de aderare la OCDE să nu fie sub nicio formă întârziat”.

Guvernul a anunţat printr-un comunicat că a aprobat, vineri, o modificare la Codul fiscal, care vizează punerea în acord a dispoziţiilor interne naţionale cu Convenţia cadru OCDE privind impozitarea.

„Este vorba de abrogarea unui articol, la solicitarea OCDE, în contextul în care prevederile acestuia erau în contradicţie cu angajamentele asumate de Romania, în perspectiva obţinerii statutului de membru OCDE.

Aspectele considerate problematice prin acest articol vizau: generarea unor posibile situaţii de dubla impozitare şi accesul la procedurile de soluţionare pe cale amiabilă a diferendelor fiscale reflectarea corespunzătoare a dispoziţiilor Convenţiei cadru OCDE in materie fiscală, referitoare la nediscriminarea companiilor în ceea ce priveşte deductibilitatea. Guvernul va reveni cu o prevedere legislativă în acest sens, agreată prin dialog între instituţiile guvernamentale şi OCDE”, preciza Guvernul.

Decizia a fost luată în contextul în care România se află într-o etapă decisivă a procesului de aderare la OCDE, fiind obţinute 19 din cele 25 de avize formale, se menţiona în comunicatul oficial transmis după şedinţa de guvern.

