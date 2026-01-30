search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Aurul dă semne de revenire în România. La nivel mondial rămâne peste 5.000 dolari uncia

Aurul dă semne de revenire în România, înregistrând vineri o scădere bruscă de 55 de lei, ceea ce a făcut să ajungă la aproape același nivel ca la începutul săptămânii, la aproape 700 de lei/gram. La nivel mondial, metalul prețios rămâne la peste 5.000 dolari uncia, potrivit datelor consultate de „Adevărul”.

Lingouri de aur
Prețul aurului a revenit în România la nivelul de la începutul săptămânii. Foto arhivă

Potrivit cotațiilor BNR, vineri prețul unui gram de aur era de 699,32 de lei, cu peste 55 de lei mai puțin decât joi și foarte apropiat de nivelul înregistrat marți 27 ianuarie când a fost cotat cu 700,86 lei.

image

La nivel internațional, la ora transmiterii acestei știri prețul aurului era cotat la 5.041 dolari uncia, respectiv 162,08 dolari pe gram, potrivit datelor goldprice.org.

Grafic care indică oscilațiile de preț ale aurului
Grafic Goldprice

După o creștere impresionantă de peste 70% în ultimele 12 luni și maxime istorice consecutive, marile bănci de investiții ridică ștacheta și mai sus pentru 2026.

Goldman Sachs și-a revizuit în creștere previziunile privind prețul aurului la sfârșitul anului 2026, ridicând ținta la 5.400 de dolari pe uncie, de la 4.900 de dolari anterior.

Actualizarea, peste 10%, se bazează pe evaluarea conform căreia cererea din partea investitorilor privați va rămâne puternică și „stabilită”, deoarece este legată de riscuri macroeconomice și fiscale pe termen lung și nu de evenimente izolate.

Analiștii băncii preconizează că achizițiile băncilor centrale vor ajunge la o medie de 60 de tone pe lună în 2026, economiile emergente continuând diversificarea structurală a rezervelor lor.

Riscurile la adresa prognozei sunt „semnificativ ridicate”, deoarece incertitudinea cu privire la politica fiscală și monetară la nivel internațional încurajează o poziționare suplimentară, scrie presa elenă.

În același context, atacul reînnoit al lui Donald Trump asupra Rezervei Federale a zdruncinat încrederea în independența băncii centrale a SUA, consolidând reorientarea capitalului către aur.

Economistul american Peter Schiff a declarat recent că scumpirea accelerată a prețului aurului semnalează apropierea unei crize crunte, argumentând că inflația crește, în timp ce dolarul american pierde la nivel global.

„Aurul și argintul avertizează asupra unei crize mai mari care va lovi fie spre sfârșitul acestui an, fie poate anul viitor. Ne îndreptăm spre o criză a dolarului american și o criză a datoriilor suverane”, a declarat Schiff.

