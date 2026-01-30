Premierul va anunța în curând o propunere pentru Ministerul Educației. Decizia trebuie validată în PNL

Premierul Ilie Bolojan va veni, în perioada următoare, cu o propunere pentru funcția de ministru al Educației, a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Ea a subliniat că decizia trebuie luată și în cadrul Partidului Național Liberal, deoarece portofoliul aparține PNL.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că șeful Executivului va face „cât de curând” o propunere pentru conducerea Ministerului Educației, precizând însă că, în acest moment, nu există un termen clar și nici un nume confirmat.

„Cât de curând, cu putinţă, nu pot să vă dau un termen şi anticipez întrebarea, nici un nume. A găsit o persoană, până acum? Nu am informaţii despre ceea ce s-a decis sau nu s-a decis, despre ce persoane sunt sau nu sunt. În momentul în care va fi luată o decizie, vă reamintesc că decizia trebuie luată şi în cadrul PNL, pentru că este un portofoliu care aparţine Partidului Naţional Liberal, în momentul acela decizia va fi comunicată”, a declarat Ioana Dogioiu,citată de News.ro.

Ioana Dogioiu a menționat că profilul viitorului ministru poate fi ușor intuit, fiind vorba despre o persoană cu credibilitate și cu experiență solidă în domeniul educației.

La începutul lunii ianuarie, premierul Ilie Bolojan declara că își propune ca, până la finalul lunii, să formuleze o propunere pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării. Scopul este ca viitorul ministru să participe la elaborarea legii bugetului de stat pentru acest an, document care ar urma să fie finalizat la jumătatea lunii viitoare.

În prezent, Ilie Bolojan deține interimar portofoliul Educației, după demisia lui Daniel David, survenită în luna decembrie.