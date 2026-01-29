Bolojan, discuții cu reprezentanţi ai 13 fonduri de investiții internaționale, în ziua în care Carlyle a anunțat preluarea activelor Lukoil

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții a 13 fonduri internaționale de investiții, într-un context marcat de un anunț extrem de important pe piața energetică: preluarea activelor Lukoil de către compania americană Carlyle, inclusiv pe cele din România.

Premierul Ilie Bolojan a avut joi, 29 ianuarie, la Palatul Victoria, o întâlnire cu o delegație de investitori străini, reprezentând 13 fonduri internaționale de investiții, reuniune coordonată de Bank of America. Discuțiile au vizat direcțiile economice ale Guvernului și perspectivele României într-un an considerat esențial pentru stabilizarea finanțelor publice.

În fața investitorilor, șeful Executivului a prezentat principalele obiective ale Guvernului pentru perioada următoare, insistând pe reducerea deficitului bugetar, care ar urma să se apropie de 6–6,2% din PIB, pe optimizarea cheltuielilor statului și pe menținerea unei stabilități politice considerate esențiale pentru economie. Bolojan a subliniat, totodată, necesitatea consolidării economiei reale, prin sprijinirea companiilor care aduc tehnologie nouă și susțin exporturile, potrivit unui comunicat oficial al Guvernului.

El a amintit și de potențialul energetic al României, precizând că, din 2027, țara ar urma să devină exportator net de gaze naturale, odată cu intrarea în exploatare a zăcămintelor din Marea Neagră, şi că, în acest context, este important ca o parte din resursă să fie valorificată intern, pentru a sprijini industrii afectate în ultimii ani.

O altă zonă cu potențial de dezvoltare indicată de prim-ministru investitorilor a fost procesarea produselor agricole.

La rândul lor, reprezentanții fondurilor de investiții au arătat că urmăresc cu interes măsurile de reducere a deficitului și de control al cheltuielilor publice și au cerut clarificări privind perspectivele economice și politice ale României în anul viitor.

În acest context, Ilie Bolojan a făcut referire la înțelegerea politică privind rotația la conducerea Guvernului, precizând că, din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru urmează să fie preluat de PSD. El a subliniat importanța respectării acestui acord, afirmând că lipsa de consecvență politică a afectat în trecut încrederea publică.

„România a avut acum niște lecții. Când scapi deficitele ani de zile, nota de plată este destul de ridicată. Sper că am înțeles cu toții acest lucru și mă refer la oamenii politici”, a spus premierul, adăugând că este optimist în privința direcției în care merge țara, indiferent de schimbările politice de după 2027.

Obiectivele din acest an

Investitorii au insistat asupra importanței stabilității guvernamentale și au întrebat care vor fi prioritățile Executivului după adoptarea bugetului pe acest an.

În acest sens, Ilie Bolojan a indicat drept obiective majore absorbția fondurilor europene, continuarea reducerii cheltuielilor publice, un pachet de simplificare și debirocratizare pentru mediul de afaceri, precum și susținerea investițiilor din industria de apărare și a transferului tehnologic.

La discuții a participat și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a explicat că procesul de consolidare fiscală se va baza, pe lângă reforme, pe digitalizarea ANAF și pe atragerea fondurilor disponibile prin PNRR și alte programe europene.

Din partea Guvernului au mai fost prezenți șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și consilierul onorific Ionuț Dumitru, potrivit comunicatului citat.

Întâlnirea premierului cu delegaţii celor 13 fonduri de investiţii internaţionale are loc în aceeași zi în care Carlyle Group a anunțat intenția de a prelua activele internaționale ale Lukoil, inclusiv cele din România.

Tranzacția vizează peste 300 de benzinării, rafinăria Petrotel și o participație importantă în proiectul Trident din Marea Neagră, una dintre mizele strategice ale sectorului energetic românesc.