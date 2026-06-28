search
Duminică, 28 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Impozitul pe dividende ar putea scădea la 8%. Proiectul de lege, depus de AUR în Parlament

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un deputat AUR a depus un proiect de lege care propune reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 8%, prin modificarea Codului fiscal.

FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

Proiectul de lege, iniţiat de deputatul AUR Lucian Muşat, împreună cu deputaţii Cosmin Hristu şi Eduard Koler, propune revenirea la un nivel de impozitare mai echilibrat, după ce impozitul pe dividende a crescut succesiv de la 5%, la 8%, apoi la 10%, ajungând în prezent la 16%, scrie Agerpres.

„Scădem impozitarea dividendelor de la 16% la 8%. Am depus o iniţiativă legislativă care va diminua această supraimpozitare a dividendelor, care înainte erau impozitate cu 5%, apoi cu 8%, apoi cu 10%, iar acum, în urma guvernării Bolojan, cu 16%. Statul ar trebui să premieze performanţa, nu să o supraimpoziteze”, a declarat deputatul AUR Lucian Muşat.

Parlamentarul a subliniat că statul ar colecta mult mai mulţi bani la bugetul de stat dacă impozitele şi taxele ar fi mai mici și a transmis că România are nevoie de politici fiscale echitabile, care să sprijine dezvoltarea economiei şi a antreprenoriatului românesc.

„Dar cine să gândească? Cine să meargă la şcoală? Cine să plătească salarii? Pentru că ei nu fac niciuna dintre acestea. De asta AUR trebuie să ajungă la guvernare şi de asta AUR va face echitate în toate sectoarele societăţii româneşti. AUR la guvernare!”, a conchis deputatul AUR.

AUR a propus reducerea impozitului pe dividende încă de la începutul anului, prin programul de guvernare şi pachetele de măsuri economice.

Scăderea impozitului pe dividende la 8% urmăreşte susţinerea antreprenorilor români, creşterea competitivităţii economiei şi încurajarea reinvestirii capitalului în România, se menţionează în comunicat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
digi24.ro
image
Avertisment pentru turiștii de la Marea Neagră. Bacteria care se află în apă și poate duce la infecții grave
stirileprotv.ro
image
Un Fake News despre canicula care a lovit Europa, cu un semafor topit din Italia, face înconjurul rețelelor și a fost preluat inclusiv de presa din România. Semaforul există, dar nu a fost topit de căldură. Ce s-a întâmplat de fapt
gandul.ro
image
Patriarhul Daniel, propunerea surpriză de prim-ministru în plin blocaj politic
mediafax.ro
image
Celebra actriță din Baywatch care i-a ”trădat” pe americani pentru Anglia la Cupa Mondială. Gestul lui David Beckham când a văzut-o
fanatik.ro
image
Cum s-a pregătit Iașul pentru vizita președintelui Israelului: stradă asfaltată în grabă, spații modernizate și securitate ca la vizita Papei
libertatea.ro
image
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale cărei urmări se simt și 60 de ani mai târziu
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat
digisport.ro
image
Aproape 400.000 de turiști străini au ajuns în România în primele trei luni ale lui 2026. Câți bani au cheltuit în țara noastră
click.ro
image
Ce este bacteria "mâncătoare de carne” Vibrio, care se extinde pe plajele Europei, și care sunt simptomele
antena3.ro
image
A venit nota de plată pentru dezmăţul bugetar din ultimii ani. „Scăderea salariilor în termeni reali este rezultatul exagerărilor pe care le-am avut în anii anteriori” VIDEO
zf.ro
image
Ce urmează după cel mai grav episod de caniculă de până acum. Anunţul ANM
observatornews.ro
image
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
cancan.ro
image
Cine va crește pensiile și va sprijini pensionarii? Un guvern PSD sau unul PNL-USR-UDMR?
newsweek.ro
image
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
prosport.ro
image
Când devine periculoasă expunerea la soare. La ce ore este recomandat să stai la plajă vara și ce indică indicele UV
playtech.ro
image
Au vândut promovarea în Liga 3 cu 12.000 de euro! Jucătorii demască blatul pus la cale de conducere: „Lasă, bă, mingea în poartă!”. Audio Exclusiv
fanatik.ro
image
Top 10 plaje din România, conform Tripadvisor. Singura destinație din clasament care nu se află la malul Mării Negre
ziare.com
image
Decizia luată de Cody Gakpo, după ce i-a murit fiul
digisport.ro
image
Ai nevoie de autorizație pentru a construi o piscină în propria curte? Ce spune legea
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Schimbări majore la bancomatele din România! Obligație pentru toate băncile de a permite aceste retrageri
mediaflux.ro
image
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
gsp.ro
image
INTERVIU | De la Consiliul Local Brașov, la Palatul Victoria. Ilinca Ghiza (USR) își asumă o ambiție uriașă: își dorește scaunul de premier al României
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Ce afacere pun la cale Anamaria Prodan și fina ei. Adevărul despre zvonurile despărțirii de Ronald Gavril: „Este în America”
click.ro
image
Românii pot afla mai ușor data la care se vor pensiona. Calculatorul CNPP oferă răspunsul exact
click.ro
image
Toți au observat același lucru în noile imagini cu Kate Middleton și Prințul George. Cât de mult a crescut viitorul moștenitor al tronului
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
Morminte romane, bizantine, islamice și normande, cercetate la Casale San Pietro, în Sicilia (© Universitatea din York)
Un studiu ADN dezvăluie originile surprinzătoare ale locuitorilor Siciliei în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a plecat Diana Matei din MApN după aproape 20 de ani. Câți bani câștiga: „Mi-e foarte greu...”
image
Ce afacere pun la cale Anamaria Prodan și fina ei. Adevărul despre zvonurile despărțirii de Ronald Gavril: „Este în America”

OK! Magazine

image
Evantaie, înghețate, limonade - strategii REGALE de luptă cu canicula. Cum se răcoresc doamnele la Palat

Click! Pentru femei

image
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte