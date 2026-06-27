Cum se schimbă relația românilor cu banca. Rolul plăților instant, al fintech-urilor și al euro digital

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Transferurile care ajung în câteva secunde, aplicațiile financiare care funcționează fără sucursale și proiectul euro digital aflat în pregătire la nivel european schimbă treptat modul în care românii își gestionează banii.

O femeie vorbeşte la telefon privind datele de pe card
România a accelerat digitalizarea serviciilor financiare. Foto arhivă

În ultimii ani, digitalizarea serviciilor financiare a accelerat, iar relația tradițională dintre client și bancă începe să se transforme într-una dominată de aplicații mobile, plăți instant și servicii disponibile permanent.

România intră în era banilor digitali

România se numără printre țările europene în care adopția serviciilor financiare digitale a crescut rapid în ultimii ani. Tot mai mulți clienți folosesc aplicațiile mobile pentru operațiuni bancare curente, de la transferuri și plăți de facturi până la economisire și schimb valutar.

Transformarea este alimentată atât de investițiile realizate de bănci în digitalizare, cât și de apariția unor noi jucători din zona fintech, care au schimbat așteptările consumatorilor. Dacă în urmă cu un deceniu majoritatea operațiunilor necesitau prezența la ghișeu, astăzi multe servicii pot fi accesate integral online.

La nivel european, digitalizarea serviciilor financiare reprezintă una dintre direcțiile strategice ale sectorului bancar, pe fondul dezvoltării tehnologiilor digitale și al schimbării comportamentului consumatorilor.

De la ghișeu la aplicația din telefon

Schimbarea nu înseamnă doar mutarea unor servicii în mediul online, ci o transformare profundă a relației dintre client și bancă.

Deschiderea unui cont, solicitarea unui card, semnarea unor documente sau accesarea anumitor produse financiare se realizează tot mai des prin identificare digitală și semnătură electronică. Pentru mulți clienți, aplicația mobilă a devenit principalul punct de contact cu banca.

Acest model reduce costurile operaționale pentru instituțiile financiare și oferă utilizatorilor acces permanent la propriile conturi, indiferent de programul unei sucursale.

În paralel, concurența dintre bănci și noii furnizori de servicii financiare a accelerat ritmul inovării, ceea ce a dus la apariția unor servicii mai rapide și mai flexibile.

Plățile instant schimbă viteza transferurilor bancare

Una dintre cele mai importante schimbări este dezvoltarea sistemului de plăți instant.

În România, sistemul Plăți Instant permite transferul banilor între conturi bancare în doar câteva secunde, inclusiv în weekend și în zilele de sărbătoare. Spre deosebire de transferurile clasice, care puteau dura ore sau chiar o zi lucrătoare, plățile instant sunt procesate continuu, 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână.

Pentru persoane fizice, acest lucru înseamnă că banii ajung aproape imediat la destinatar. Pentru companii, transferurile rapide pot simplifica gestionarea fluxurilor financiare și a plăților urgente.

La nivel european, dezvoltarea plăților instant este susținută de instituțiile europene, care urmăresc crearea unei infrastructuri moderne și eficiente pentru transferurile electronice.

RoPay și noile metode de plată

Digitalizarea nu se oprește la transferurile instant.

În România a fost lansat și sistemul RoPay, care permite efectuarea plăților prin scanarea unui cod QR și transferul direct al banilor dintr-un cont bancar în altul, fără utilizarea cardului.

Soluția este construită pe infrastructura Plăți Instant și urmărește să simplifice tranzacțiile atât pentru consumatori, cât și pentru comercianți.

În practică, utilizatorul autorizează plata direct din aplicația băncii, iar tranzacția este procesată aproape instantaneu. Astfel de sisteme sunt privite de specialiști ca o etapă importantă în reducerea utilizării numerarului și în extinderea plăților digitale.

Fintech-urile au schimbat regulile jocului

Transformarea pieței financiare nu este determinată doar de bănci. În ultimii ani, companiile fintech au devenit actori importanți în industria serviciilor financiare. Acestea oferă servicii bancare și de plată prin intermediul tehnologiei și funcționează aproape exclusiv online.

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Printre cele mai cunoscute exemple se numără Revolut, una dintre cele mai populare aplicații financiare utilizate de români pentru plăți, schimb valutar și administrarea cheltuielilor.

Succesul fintech-urilor se bazează pe procese simplificate, costuri reduse și o experiență digitală care răspunde cerințelor utilizatorilor obișnuiți cu serviciile online.

Concurența generată de aceste companii a obligat și băncile tradiționale să accelereze investițiile în tehnologie și să își modernizeze serviciile.

Ce este euro digital și de ce îl pregătește Uniunea Europeană

Una dintre cele mai importante inițiative aflate în discuție la nivel european este proiectul euro digital.

Acesta este dezvoltat de Banca Centrală Europeană și reprezintă o formă digitală a monedei euro, emisă direct de banca centrală.

Euro digital nu este o criptomonedă și nu funcționează după modelul activelor digitale speculative. El ar avea aceeași valoare ca moneda euro obișnuită și ar fi garantat de banca centrală.

Proiectul se află încă în faza de pregătire legislativă și tehnică. O decizie finală privind lansarea sa nu a fost adoptată, iar implementarea depinde atât de cadrul legislativ european, cât și de rezultatele testelor aflate în desfășurare.

Potrivit planurilor prezentate până acum, euro digital ar urma să completeze numerarul și sistemele de plată existente, nu să le înlocuiască.

De ce este considerat un proiect strategic pentru Europa

Dincolo de componenta tehnologică, euro digital este privit și ca un instrument strategic pentru viitorul sistemului financiar european.

Oficialii europeni susțin că dezvoltarea unei monede digitale emise de banca centrală poate contribui la consolidarea autonomiei financiare a Uniunii Europene, într-un context în care o parte semnificativă a infrastructurii globale de plăți este controlată de operatori privați internaționali.

În același timp, proiectul urmărește să asigure accesul cetățenilor la bani ai băncii centrale și în economia digitală, într-o perioadă în care utilizarea numerarului scade treptat.

Inițiativa a generat însă și dezbateri privind protecția vieții private, securitatea datelor și impactul pe care l-ar putea avea asupra sistemului bancar tradițional.

Digitalizarea aduce și noi riscuri

Extinderea serviciilor financiare digitale vine la pachet și cu provocări noi. Pe măsură ce tot mai multe operațiuni sunt realizate online, crește și riscul fraudelor informatice. Atacurile de tip phishing, mesajele false care imită comunicările băncilor și tentativele de furt al datelor bancare au devenit tot mai sofisticate.

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Băncile și autoritățile recomandă utilizarea autentificării în doi pași, verificarea atentă a sursei mesajelor primite și evitarea furnizării datelor sensibile prin canale nesecurizate.

În economia digitală, securitatea cibernetică devine o componentă esențială a relației dintre clienți și instituțiile financiare.

Cum se schimbă relația românilor cu banca

Toate aceste transformări indică o schimbare profundă a modului în care sunt folosiți banii.

Pentru generațiile mai tinere, aplicația mobilă începe să înlocuiască sucursala bancară, iar transferurile instant, plățile contactless și serviciile digitale au devenit instrumente obișnuite în activitățile financiare de zi cu zi.

În același timp, băncile sunt obligate să investească permanent în tehnologie, securitate și infrastructură digitală pentru a răspunde unor așteptări tot mai ridicate din partea clienților.

Pe măsură ce plățile instant se extind, fintech-urile câștigă teren, iar proiectul euro digital avansează în etapa de pregătire, relația dintre consumatori și sistemul bancar continuă să se transforme. Pentru milioane de români, viitorul serviciilor financiare este deja mai puțin legat de ghișeu și tot mai mult de ecranul telefonului mobil.

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