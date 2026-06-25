Foto Imagini cu Nicușor Dan alături de tinerii care l-au întâmpinat la Cluj. „Energia acestui oraș și entuziasmul tinerilor de aici sunt extraordinare”

Președintele Nicușor Dan a distribuit joi, 25 iunie, fotografii cu tinerii susținători care l-au întâmpinat la Cluj-Napoca. Șeful statului merge spre Polonia, unde urmează să participe la Summitul Flancului Estic de la Gdańsk.

„Scurtă oprire aseară la Cluj, înainte de plecarea în Polonia pentru Summitul Flancului Estic. Energia acestui oraș și entuziasmul tinerilor de aici sunt extraordinare.

Anterior, am avut o discuție consistentă cu organizatorii Techsylvania, cel mai important eveniment de tehnologie și business din Europa Centrală și de Est, despre inovație, antreprenoriat și oportunitățile pe care le are România în economia viitorului”, a transmis Nicușor Dan pe X.

Președintele a ajuns la Cluj-Napoca miercuri seară, în jurul orei 21:00. Acesta a zburat la bordul unei aeronave militare de tip C-27J Spartan, imediat după participarea la recepția organizată de Ambasada Statelor Unite. Vizita șefului statului la Cluj-Napoca nu a fost inclusă în agenda oficială a președintelui.

În ciuda orei târzii, Nicușor Dan a făcut miercuri noapte, la Cluj-Napoca, fotografii timp de aproape o oră cu susținătorii, în drumul său către Polonia, unde urmează să participe la un summit internațional.

Cei mai mulți dintre cei care au venit în piață să facă poze cu șeful statului sunt tineri. Pe toată durata sesiunii foto, Nicușor Dan a rămas relaxat, a zâmbit și a schimbând câteva cuvinte cu aceștia.

La Cluj-Napoca, șeful statului a participat și la o cină alături de organizatorii Techsylvania, eveniment din zona tehnologiei, iar întâlnirea a avut un caracter informal.

Pe durata scurtei opriri, președintele a discutat și cu jurnaliștii prezenți.

„Sunt în drum spre Polonia. Mâine o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic și e important pentru România, pentru că e vorba de protecția față de drone și față de amenințări în general din partea Rusiei și e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități și în sud și în special la Marea Neagră. Fiindcă era în drum, am fost invitat și m-am oprit și la o cină cu organizatorii de la Techsylvania”, a declarat Nicușor Dan.

Nicuşor Dan va participa, joi, 26 iunie la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki), care va avea loc la Gdansk, Polonia.