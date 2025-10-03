search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ilie Bolojan: „Trebuie să susținem sectoarele economice cu potențial de creștere”

0
0
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a subliniat necesitatea sprijinirii sectoarelor economice cu potențial de creștere, în special procesarea produselor agricole și industria agroalimentară, menționând că România importă o mare parte din produsele disponibile pe piață. De asemenea, el a insistat pe importanța susținerii producătorilor români pentru a-și exporta produsele.

Ilie Bolojan a prezentat un bilanț al activității guvernului său FOTO: Inquam photos / Octav Ganea
Ilie Bolojan a prezentat un bilanț al activității guvernului său FOTO: Inquam photos / Octav Ganea

O direcție importantă pe care trebuie să o urmărim este să susținem sectoarele economice cu potențial de creștere. Avem mai multe sectoare unde avem un mare potențial, unde nu am pus lucrurile în valoare așa cum ar fi trebuit. Mă gândesc la procesarea produselor agricole și la susținerea industriei agroalimentare românești. Importăm o bună parte din produsele care astăzi sunt pe piața românească, în foarte multe sectoare de activitate, unde avem capacitatea ca, în plan intern, dacă ducem politici de susținere a acestei industrii, să creștem capacitatea mult în anii următori”, a declarat Bolojan vineri, într-o conferință de presă în care a prezentat un bilanț al activității guvernului său în primele 100 de zile de la preluarea mandatului.

El a adăugat că trebuie sprijiniți „campionii” din acest sector pentru a-și exporta produsele: „Un domeniu important este să ne susținem campionii acestei zone pentru a-și exporta produsele. Iar din întâlnirile pe care le-am avut cu marile rețele comerciale, am convenit că, așa cum dânșii aduc în România produse de bună calitate, produse în alte țări, pot să facă acest lucru și cu produsele noastre, dacă sunt competitive, în țările vecine. Și săptămâna viitoare voi avea două întâlniri cu cele mai importante companii din acest sector, în așa fel încât să stabilim politici cât se poate de clare, să vedem cu ce îi putem susține pentru a-și crește producția, pentru a-și diversifica producția, în așa fel încât, pe de o parte, să avem mai multă producție internă, dar și să ne exportăm această producție, deci să ne susținem exporturile”, a transmis premierul.

Investiții în capacități de stocare și standardizare

Bolojan a subliniat importanța investițiilor în infrastructura de stocare și în standardizarea producției agricole: „Sunt importante investițiile în capacitățile de stocare, în depozite, în susținerea standardizării producției agricole din fermele mici în așa fel încât această producție să ajungă să fie vândută în marile rețele de magazine, dar ceea ce s-a făcut până acum, din păcate, nu a dat rezultate”.

Relocarea producției companiilor mari în România

Premierul a mai spus că România trebuie să identifice și să atragă companii mari care doresc să își relocheze producția în țară: „Gândiți-vă că, pe componenta de medicamente, peste 90% din ceea ce este pe piața noastră este importat. În anumite zone care par nesemnificative, hrană pentru animale, ciocolată, nu avem decât foarte puțini producători în România și un element important este să identificăm companiile mari care au interes de relocare în România, să-i contactăm direct și să le oferim sprijin în așa fel încât să-și relocheze aceste producții în țara noastră. Iar acest lucru îl putem face direct și prin ambasadele noastre, care trebuie să devină un punct de sprijin economic pentru economia românească, un punct de susținere pentru exportatorii noștri și nu doar să rămână la stadiul pe care l-au avut până acum”, a precizat Bolojan.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
digi24.ro
image
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care dau lovitura în octombrie 2025. Scapă de suferințe, munca va fi răsplătită, iar oportunitățile apar ca prin minune
gandul.ro
image
MAE ironizează declarațiile lui Vladimir Putin despre alegerile din România
mediafax.ro
image
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care se creionează dacă au șanse la titlu”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în trei țări din Europa. Planul dejucat de Polonia
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
"Asta s-a întâmplat în ultimii doi ani!" Americanii au reacționat, după ce au apărut pozele cu Sabalenka și Djokovic
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Fenomene extreme în România. Zeci de maşini avariate, cod roșu și portocaliu de viscol în jumătate de țară
observatornews.ro
image
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
TABEL Cât gaz consumă o centrală termică dacă o setezi la 19, 21 sau 23 de grade. Calcule exacte cu diferențele care pot apărea pe facturi
playtech.ro
image
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Regele Charles și Regina Camilla, în doliu după moartea celei mai iubite actrițe din toate timpurile
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Serghei Mizil dă de pământ cu Mara Bănică. După acuzațiile Andei Adam, acum a răbufnit și el: Are un tupeu. Anda a caracterizat-o perfect, perversă rău de tot
romaniatv.net
image
Se schimbă banii luni, 6 octombrie. Anunțul BNR
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Tiffany Theisen foto Profimedia jpg
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

OK! Magazine

image
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială

Click! Pentru femei

image
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!