Ilie Bolojan: „Trebuie să susținem sectoarele economice cu potențial de creștere”

Premierul Ilie Bolojan a subliniat necesitatea sprijinirii sectoarelor economice cu potențial de creștere, în special procesarea produselor agricole și industria agroalimentară, menționând că România importă o mare parte din produsele disponibile pe piață. De asemenea, el a insistat pe importanța susținerii producătorilor români pentru a-și exporta produsele.

„O direcție importantă pe care trebuie să o urmărim este să susținem sectoarele economice cu potențial de creștere. Avem mai multe sectoare unde avem un mare potențial, unde nu am pus lucrurile în valoare așa cum ar fi trebuit. Mă gândesc la procesarea produselor agricole și la susținerea industriei agroalimentare românești. Importăm o bună parte din produsele care astăzi sunt pe piața românească, în foarte multe sectoare de activitate, unde avem capacitatea ca, în plan intern, dacă ducem politici de susținere a acestei industrii, să creștem capacitatea mult în anii următori”, a declarat Bolojan vineri, într-o conferință de presă în care a prezentat un bilanț al activității guvernului său în primele 100 de zile de la preluarea mandatului.

El a adăugat că trebuie sprijiniți „campionii” din acest sector pentru a-și exporta produsele: „Un domeniu important este să ne susținem campionii acestei zone pentru a-și exporta produsele. Iar din întâlnirile pe care le-am avut cu marile rețele comerciale, am convenit că, așa cum dânșii aduc în România produse de bună calitate, produse în alte țări, pot să facă acest lucru și cu produsele noastre, dacă sunt competitive, în țările vecine. Și săptămâna viitoare voi avea două întâlniri cu cele mai importante companii din acest sector, în așa fel încât să stabilim politici cât se poate de clare, să vedem cu ce îi putem susține pentru a-și crește producția, pentru a-și diversifica producția, în așa fel încât, pe de o parte, să avem mai multă producție internă, dar și să ne exportăm această producție, deci să ne susținem exporturile”, a transmis premierul.

Investiții în capacități de stocare și standardizare

Bolojan a subliniat importanța investițiilor în infrastructura de stocare și în standardizarea producției agricole: „Sunt importante investițiile în capacitățile de stocare, în depozite, în susținerea standardizării producției agricole din fermele mici în așa fel încât această producție să ajungă să fie vândută în marile rețele de magazine, dar ceea ce s-a făcut până acum, din păcate, nu a dat rezultate”.

Relocarea producției companiilor mari în România

Premierul a mai spus că România trebuie să identifice și să atragă companii mari care doresc să își relocheze producția în țară: „Gândiți-vă că, pe componenta de medicamente, peste 90% din ceea ce este pe piața noastră este importat. În anumite zone care par nesemnificative, hrană pentru animale, ciocolată, nu avem decât foarte puțini producători în România și un element important este să identificăm companiile mari care au interes de relocare în România, să-i contactăm direct și să le oferim sprijin în așa fel încât să-și relocheze aceste producții în țara noastră. Iar acest lucru îl putem face direct și prin ambasadele noastre, care trebuie să devină un punct de sprijin economic pentru economia românească, un punct de susținere pentru exportatorii noștri și nu doar să rămână la stadiul pe care l-au avut până acum”, a precizat Bolojan.