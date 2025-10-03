Lege nouă pentru supraveghetorii piețelor. Nicușor Dan promulgă legea care reglementează ANRE, ASF și ANCOM

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat vineri, 3 octombrie, Legea care reglementează activitatea ANRE, ASF și ANCOM. Inițiativa este singura din pachetul doi de măsuri ale Guvernului Bolojan care a trecut până acum de testul constituționalității.

„Am promulgat astăzi Legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din pachetul doi de reforme asumate de Guvern. Actul normativ a trecut fără probleme de filtrul Curții Constituționale și prevede măsuri privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, astfel încât piața energiei, cea financiară și a telecomunicațiilor să funcționeze fără excese. Este un demers necesar pentru a corecta dezechilibre majore acumulate în timp și pentru a gestiona cu mult mai multă atenție resursele publice. Într-o perioadă în care mulți români fac eforturi și sacrificii, statul trebuie să fie primul care dă exemplu de cumpătare”, a transmis președintele României.

Președintele statului, Nicușor Dan, sa mai arătat că noua Lege creează un cadru mai eficient pentru cele 3 instituții:

„Noile reglementări reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate și impun reguli mai clare și mai transparente privind remunerațiile. Astfel, aceste instituții vor continua să își îndeplinească misiunea de reglementare în mod eficient, dar într-un cadru coerent cu realitățile economice ale țării.

Instituțiile și autoritățile publice trebuie să funcționeze în interesul cetățenilor și să se supună acelorași principii de echitate care guvernează întreaga societate. Este un pas înainte spre o administrație corectă și responsabilă”, a mai spus președintele.