Bogdan Ivan: România plătește cel mai scump curent electric din Europa. Vindem cu un leu şi importăm cu până la 2.500 de lei

România plătește, pe anumite intervale orare, cel mai scump curent electric din Europa, a declarat, miercuri, la Antena 3 CNN, ministrul Energiei. Bogdan Ivan a spus că vindem megawatt-ul în Ungaria cu un leu și că, în anumite intervale de timp, între orele 18-22, importăm megawatt-ul cu până 2.500 de lei.

„România astăzi plătește cel mai scump curent uneori, pe anumite intervale orare, din Europa, pe medie avem pe tranzacțiile pe bursă în ultima săptămână o medie de 145 de euro şi vă dau o comparație: Franța, care are media de 61 de euro per megawatt-oră. În ultimii 10 ani, România a scos din producție aproximativ 7.000 de megawaţi capacitate de producție bazată pe gaz și pe cărbune, capacitate de producție în bandă și nu a pus în loc decât 1.200 de megawaţi, altă capacitate de producție energie electrică în bandă”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul Energie a precizat că, marți, România a vândut megawatt-ul în Ungaria cu un leu, în condițiile în care importă uneori chiar și cu 2.500 de lei.

„Vă dau datele de ieri. România a vândut megawatt-ul în Ungaria, de exemplu, cu 20 de cenți, cu un leu megawatt-ul. Și avem intervale de timp în care, între 6 și 10 seara, România importă megawatt-ul de energie cu 1.000, 2.000, chiar 2.500 de lei. Am avut anul trecut situații, că am cerut statistici, o extremă, era cu 27.000 de lei un megawatt, o extremă. Dar în momentul de față avem aceste aberații din cauză că nu avem suficientă energie. Şi România, dintr-un exportator net de energie, s-a transformat în importator”, a afirmat ministrul Energiei.

România și-a asumat cea mai agresivă țintă de decarbonizare - să închidă centralele pe cărbune până pe 31 decembrie 2025

Bogdan Ivan a mai spus că România și-a asumat prin PNRR cea mai agresivă țintă de decarbonizare, și anume să închidă minele și centralele pe cărbune din Valea Jiului și de la Complexul Energetic Oltenia până în 31 decembrie 2025:

„Germania și Polonia au ales ca țintă anul 2040, respectiv 2050. Când m-am dus acum două săptămâni să renegociez deschiderea Jalonului 119, prin care am cerut o amânare pentru închiderea centralelor pe cărbune din România, pentru că am avea un pericol real de energie insuficientă și de black-out, Comisia Europeană mi-a spus: Domnule ministru, România și-a asumat asta, nu noi. Noi v-am dat 2,6 miliarde de euro să faceți noi capacități”.

Ministrul a mai explicat la Antena 3 că România este „într-o situație destul de complicată”.

„În trei luni de zile (trebuie) să rezolvăm o problemă acută a sistemului energetic național și să convingem Comisia Europeana că nu vom închide centralele pe cărbune pana când nu vom avea noi capacități de le înlocui. Sau să dăm înapoi două miliarde, pentru că noi banii i-am luat", a spus ministrul Energiei.