Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Greșelile stupide ale unui hoț. A fost dat de gol de o greșeală banală. Tânărul, condamnat la peste 6 ani de închisoare

Magistrații de la Judecătoria Pașcani au condamnat recent un tânăr de 21 de ani, considerat de anchetatori unul dintre cei mai „neîndemânatici” hoți, după ce acesta a încercat să jefuiască locuința unei vecine, dar și-a uitat la fața locului borseta în care avea chiar actul de identitate.

Tânărul fusese deja condamnat de nouă ori în trecut. FOTO: arhivă
Tânărul fusese deja condamnat de nouă ori în trecut. FOTO: arhivă

Tânărul fusese deja condamnat de nouă ori pentru diferite infracțiuni, printre care furt calificat, furt în scop de folosință, evadare sau conducere fără permis.

Ultimul incident a avut loc în noaptea de 12 spre 13 mai 2022, în satul Verșeni. Tânărul a sărit gardul locuinței unei femei pe care o cunoștea și a observat că geamul băii era deschis. Cu un cuțit, a tăiat plasa de insecte, apoi a așteptat ascuns în curte ca proprietara să adoarmă, relatează Ziarul de Iași.

După aproximativ două ore, acesta a intrat în locuință pe fereastra băii și a ajuns în bucătărie. În timp ce căuta bunuri de valoare, i s-a făcut foame, astfel că a deschis frigiderul și a mâncat brânză, cașcaval și ciocolată. A luat și cheia mașinii din curte, după care a început să caute bani prin casă.

Planul i-a fost însă dat peste cap de proprietară, care nu dormea și venise pe hol pentru a scoate rufele din mașina de spălat. Surprins, hoțul s-a ascuns după un cuier, dar a fost imediat văzut de femeie.

Cu cuțitul în mână, acesta i-a cerut bani și telefonul mobil, însă femeia nu și-a pierdut calmul și s-a retras spre dormitor. Între cei doi a urmat o luptă de aproximativ zece minute în pragul ușii, timp în care victima a încercat să închidă ușa, iar agresorul a încercat să o forțeze.

În timpul altercației, tânărul s-a rănit singur la o mână, iar femeia a reușit să activeze sistemul de alarmă al locuinței. Speriat, acesta a fugit pe ușa principală, luând cu el doar cheia mașinii.

Hoțul și-a uitat borseta cu buletinul

După incident, victima și-a anunțat fiica, care a alertat poliția. Ancheta a fost una rapidă: femeia l-a recunoscut pe agresor, iar anchetatorii au găsit amprente pe un ambalaj din bucătărie.

În magazia locuinței a fost descoperită și o borsetă neagră în care se aflau mănuși, șurubelnițe, un clește și actul de identitate al hoțului. Ulterior, în timpul audierilor, acesta a recunoscut că borseta îi aparține și că o uitase la locul faptei.

Condamnat la peste șase ani de închisoare

Judecătorii au remarcat lipsa de remușcări a inculpatului și faptul că acesta a continuat să comită infracțiuni, în ciuda numeroaselor condamnări anterioare. De asemenea, au subliniat că folosirea cuțitului în timpul incidentului ar fi putut duce la o tragedie.

Pentru tâlhărie calificată, instanța l-a condamnat la trei ani de închisoare. La această pedeapsă s-a adăugat o treime din sancțiunile primite anterior, rezultând o pedeapsă finală de 6 ani și o lună de închisoare.

De asemenea, după eliberare, tânărul nu va avea voie timp de trei ani să se apropie de victimă. Sentința pronunțată de Judecătoria Pașcani nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Iași.

