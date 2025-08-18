search
Luni, 18 August 2025
Analiză Industria cărnii de porc se confruntă cu boli și incertitudini la nivel mondial. România nu-și poate asigura nici jumătate din necesar

Publicat:

Industria globală a cărnii de porc este afectată de boli și incertitudini, iar noile tendințe de consum riscă să agraveze situația. În România, producția internă acoperă mai puțin de jumătate din necesarul de consum.

Fermă de porci
Industria cărnii de porc se confruntă cu boli și incertitudini la nivel mondial

Având în vedere că principalul importator mondial de carne de porc este China, orice escaladare a disputei tarifare ar putea afecta dramatic exporturile de carne din SUA, punctează analistul eToro Bogdan Maioreanu, subliniind că bolile reprezintă o altă provocare cu care se confruntă industria. „Mai presus de toate, schimbările în obiceiurile de consum ar putea aduce o incertitudine suplimentară în acest sector”, se arată în analiză.

SUA și UE sunt principalii exportatori mondiali de carne de porc. Piața mondială a cărnii de porc în 2025 este estimată la aproximativ 407 miliarde de dolari, cu o creștere modestă de 2,3% pe an, pe fondul dinamicii regionale complexe cu care se confruntă industria. Se preconizează că aceasta va ajunge la 456 miliarde de dolari până în 2030. În timp ce zona Asia-Pacific continuă să domine cu 58% din consumul mondial, Europa are provocări structurale semnificative care remodelează peisajul pieței continentale.

Industria europeană a cărnii de porc se confruntă cu un declin structural determinat de focarele de pestă porcină africană (PPA), reglementări de mediu mai stricte și costuri de producție în creștere, care îi subminează competitivitatea globală. Trecerea consumatorilor către un consum mai redus de carne, presiunile privind bunăstarea animalelor și provocările legate de exporturi din cauza prețurilor mai ridicate din UE în comparație cu Brazilia și SUA, conduc la reducerea producției și consolidarea pieței pe întreg continentul.

Rata de autosuficiență a României a ajuns la 45%

România este un importator net de carne de porc, în timp ce producția internă a fost afectată de epidemii în ultimii ani. Potrivit Asociației Producătorilor de Carne de Porc, între 2017 și 2025, România a raportat cel mai mare număr de focare de gripă porcină (PPA) la porcii domestici din UE - peste 7.000 din aproximativ 12.700 în total. Focarele au afectat în principal fermele gospodărești, dar au avut impact și asupra exploatațiilor comerciale, ducând la sacrificarea a peste 1,8 milioane de porci la nivel național. Rata de autosuficiență a României în ceea ce privește carnea de porc a scăzut de la 70% în 2015-2016 la doar 45% în 2024, fiind necesare importuri considerabile pentru a satisface cererea internă. Între 2013 și 2024, România a înregistrat cea mai rapidă rată de creștere a importurilor de carne de porc dintre principalele țări importatoare, cu o rată medie anuală de creștere de 7,7%, și cea mai mare a valorii importurilor din UE, de 11,2% pe an.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică prețul cărnii de porc a crescut în iulie cu 4,48% față de luna iulie a anului precedent.

Exporturile Europei au crescut infim

Exporturile de carne de porc din UE spre terțe piețe prezintă o imagine mixtă. Acestea au atins 1,8 milioane de tone în primele cinci luni ale anului 2025, înregistrând o creștere de 1,8%, însă blocul riscă să piardă cotă de piață la nivel mondial, exporturile fiind estimate să scadă cu 3% în total în 2025. Motivele țin de dezavantajele legate de preț și de ancheta antidumping în curs a Chinei (prelungită până în decembrie 2025), pe care unii o consideră drept represalii împotriva taxelor UE asupra vehiculelor electrice chinezești. Spania își menține poziția de cel mai mare exportator din UE, cu peste 608.000 de tone (+11 %), urmată de Țările de Jos și Danemarca, în timp ce Germania a coborât pe locul patru în urma restricțiilor impuse la începutul anului din cauza febrei aftoase. În plus, gripa porcină africană (PPA) continuă să reprezinte o provocare pentru producătorii europeni.

SUA se confruntă cu o rată ridicată de mortalitate a scroafelor

De cealaltă parte a Atlanticului, industria cărnii de porc din SUA se confruntă cu provocări persistente din cauza ratei ridicate de mortalitate a scroafelor, care depășește 16% din cauza focarelor de PRRS (sindromul respirator și reproductiv porcin), a deficitului de forță de muncă și a presiunilor normative continue care cresc costurile de producție și incertitudinea pieței. Vulnerabilitatea exporturilor din cauza riscurilor tarifare din China, intensificarea concurenței globale din partea Braziliei și tendința de scădere a consumului intern în rândul consumatorilor tineri amenință profitabilitatea pe termen lung, în ciuda recentei redresări a prețurilor. Analiștii consideră că perspectivele industriei cărnii de porc din SUA pentru 2025 prezintă o imagine de creștere moderată, de redresare a prețurilor și cu o cerere internă rezilientă, în ciuda provocărilor persistente la export și a concurenței globale.

Economie

