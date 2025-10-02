Virgil Popescu: „Cărbunele este cea mai scumpă sursă de energie. România are nevoie de investiții, nu de întoarcere în trecut”

Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, în prezent europarlamentar, a transmis un mesaj critic privind ideea redeschiderii minelor de cărbune și reluarea producției masive de energie pe bază de combustibili fosili.

Într-o postare video publicată pe rețelele sociale, Popescu a subliniat că întoarcerea la cărbune ar însemna facturi mai mari pentru populație și un cost economic greu de susținut pentru România.

Adevărul e simplu: cărbunele e cea mai scumpă sursă de energie. Mult mai scumpă decât hidro, gaz, nuclear sau regenerabile. Un MWh produs din lignit ajunge la 800-900 lei, iar din huilă chiar și 2.200 lei. În timp ce energia de pe piață costă doar 400-600 lei/MWh, a spus Virgil Popescu.

Potrivit acestuia, reintroducerea cărbunelui în mixul energetic ar genera un șoc pe piață. „Dacă revenim la cărbune, prețul energiei crește pentru toată lumea, și pentru familii, și pentru industrie. România nu are miliardele necesare pentru a compensa acest șoc, cum o fac alte țări”, a avertizat fostul ministru.

Popescu a precizat că soluția pe termen lung nu poate fi decât investiția în surse „curate, stabile și ieftine”, adică hidro, nuclear, gaz și regenerabile.

„Cărbunele și-a făcut datoria într-o etapă trecută și mai poate fi folosit o perioadă limitată. Dar România are tot ce-i trebuie ca să meargă înainte, nu înapoi”, a transmis acesta.

Mesajul vine pe fondul dezbaterilor tot mai intense privind siguranța energetică a României și opțiunile guvernului pentru perioada următoare, în contextul crizei de resurse și al tranziției europene către energie verde.

Reamintim că actualul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, avertiza că dacă România va închide centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia până la sfârșitul anului 2025, țara noastră riscă un blackout în sezonul rece, când cererea de energie este foarte mare, mai ales în perioadele când nu avem producție solară sau eoliană.