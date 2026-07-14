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Video Premierul Bolojan, la Ziua Națională a Franței: „Influenţa franceză se vede şi astăzi în cultura noastră, în educaţie şi în instituţii”

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Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, marţi, la recepţia organizată cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Franceze, de la Ambasada Franţei la Bucureşti, că Franţa este unul dintre principalii investitori în România, cu investiţii de peste 12 miliarde de euro şi peste 11.000 de companii franceze înregistrate în ţara noastră.

Ilie Bolojan și ambasadorul Franței în România
Premierul Ilie Bolojan, la Ambasada Franței în România FOTO: Facebook

”Sunt onorat să vă pot saluta astăzi şi să fiu aici, de Ziua Naţională a Franţei. Anul acesta avem şi un motiv în plus să celebrăm relaţia dintre ţările noastre, pentru că se împlinesc o sută de ani de la semnarea tratatului de prietenie franco-română. Dar relaţia dintre România şi Franţa este mult mai veche şi la temelia statului român stă un important sprijin francez”, a declarat premierul interimar, la recepţia de la Ambasada Franţei. 

Ilie Bolojan a arătat că o bună parte din generaţia care a construit România modernă s-a format în Franţa.

”Mulţi tineri români au studiat la Paris şi s-au întors acasă, au adus cu ei idei, modele de organizare şi o anumită viziune despre cum trebuie să arate un stat modern. Influenţa franceză se vede şi astăzi în cultura noastră, în educaţie şi în instituţii. Ne-am bazat pe sprijinul Franţei în Primul Război Mondial, când misiunea militară franceză, condusă de generalul Berthelot, a contribuit la reorganizarea Armatei române. Astăzi avem din nou militari francezi în România, întrucât Franţa conduce grupul de luptă multinaţional al NATO şi are în ţara noastră un contingent important de militari şi de tehnică militară. Le mulţumesc militarelor francezi pentru că alături de ceilalţi militari ai NATO, contribuie la securitatea ţării noastre şi a regiunii din care facem parte”, a subliniat premierul interimar. 

Bolojan a menţionat că, la rândul nostru, încercăm să fim prezenţi acolo când partenerii noştri au nevoie de noi. ”În această perioadă, 80 de pompieri români sunt în Franţa, unde împreună cu colegii francezi lucrează pentru prevenirea şi combaterea incendiilor de pădure”, a adăugat premierul. 

Potrivit lui Ilie Bolojan, relaţia noastră este foarte importantă şi din punct de vedere economic, Franţa, fiind unul dintre principalii investitori în România, cu investiţii de peste 12 miliarde de euro şi peste 11.000 de companii franceze înregistrate în ţara noastră.

”Se cuvine să le mulţumesc pentru investiţiile care le-au făcut aici şi de asemenea să salut eforturile Camerei de Comerţ Româno-Franceze pentru a promova relaţiile economice dintre cele două ţări. Sunt fabrici care produc în România, locuri de muncă, furnizori români care cresc odată cu marile companii, cu tehnologie şi experienţă care vin în economia noastră. Companiile franceze sunt prezente în industria auto, în energie, în agricultură, în apărare, în sectorul bancar, sănătate şi digitalizare. Ne dorim mai multe investiţii franceze în România, mai ales în domeniile în care putem să construim pe termen lung, energie, industria de apărare, tehnologie şi producţia cu valoare adăugată”, a arătat Bolojan. 

Premierul interimar a mai afirmat că relaţia dintre România şi Franţa este şi despre oamenii care cresc în cele două ţări.

”Avem o comunitate importantă de români stabilită în Franţa. Sunt studenţi, medici, cercetători, oameni care lucrează în construcţii şi în multe alte domenii. Le mulţumim autorităţilor franceze pentru sprijinul pe care îl acordă în integrarea acestei comunităţi. Dar avem şi o comunitate franceză activă în România, pentru că dacă te duci în multe din companiile franceze de aici, găseşti echipe mixte români şi francezi care lucrează împreună de ani de zile. Avem şi o legătură culturală pe care o cunoaştem cu toţii, iar această relaţie continuă prin universităţi, şcoli, proiecte culturale, literatură şi arte”, a menţionat Ilie Bolojan,

Potrivit premierului, în această perioadă, Europa are de luat decizii importante.”Avem un război la granitele noastre, trebuie să investim mai mult în securitate şi în acelaşi timp să ne întărim economiile şi să rămânem competitivi. România şi Franţa au multe lucruri pe care le pot face împreună, de la apărare şi energie, până la industrie şi tehnologie. Avem o relaţie solidă şi încredere uni în ceilalţi. Cred că în anii următor trebuie să folosim această bază pentru a dezvolta mai multe proiecte”, a spus el.

”La mulţi ani Franţei, la mulţi ani prieteniei dintre poporul român şi cel francez”, a transmis premierul la finalul discursului. 

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