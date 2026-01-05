search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Zece persoane au fost condamnate pentru hărțuire cibernetică, după ce au răspândit zvonuri false ce susțineau că Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat

0
0
Publicat:

Un tribunal din Paris a găsit vinovați zece oameni care au răspândit pe internet afirmații false potrivit cărora prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, s-ar fi născut bărbat. Judecătorii au considerat comentariile „degradante, jignitoare și răuvoitoare”, unele fiind vizualizate de zeci de mii de ori.

Brigitte Macron nu a participat la proces. FOTO: Profimedia
Brigitte Macron nu a participat la proces. FOTO: Profimedia

Printre cei condamnați se află opt bărbați și două femei cu vârste între 41 și 65 de ani, acuzați că au postat numeroase zvonuri false care susțineau că soția președintelui Emmanuel Macron s-ar fi născut bărbat și că diferența de 24 de ani dintre ei ar fi legată de pedofilie.

Brigitte Macron nu a participat la procesul de două zile din octombrie. Într-o declarație pentru televiziunea națională TF1, ea a explicat că a intentat acțiunea în justiție pentru a „da un exemplu” împotriva hărțuirii online. Fiica sa, Tiphaine Auzière, a depus mărturie despre „deteriorarea” vieții mamei sale de când hărțuirea a devenit intensă, precizând că aceasta a afectat întreaga familie, inclusiv nepoții lui Macron, relatează Daily Mail.

Printre condamnați se numără Delphine Jegousse, 51 de ani, cunoscută drept Amandine Roy, medium și autoare, care a avut un rol major în propagarea zvonului printr-un videoclip de patru ore postat pe YouTube în 2021. Aceasta a primit o condamnare de șase luni de închisoare. Aurélien Poirson-Atlan, 41 de ani, cunoscut online drept Zoé Sagan, a fost condamnat la opt luni de închisoare, iar contul său de pe X a fost suspendat în 2024 în urma mai multor anchete judiciare.

Alți inculpați includ un funcționar ales, un profesor și un specialist IT, unii susținând că postările lor erau umor sau satiră și că nu înțelegeau motivul pentru care sunt judecați.

Cazul vine după mai mulți ani de teorii conspiraționiste care pretindeau că Brigitte Macron ar fi fost născută sub numele Jean-Michel Trogneux, nume care aparține de fapt fratelui său. Familia Macron a depus, de asemenea, un proces pentru defăimare în Statele Unite împotriva influenceriței conservatoare Candace Owens.

Emmanuel și Brigitte Macron sunt căsătoriți din 2007. Cei doi s-au întâlnit la liceul unde el era elev și ea profesoară.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
digi24.ro
image
Suplimentul „minune” care reduce senzația uriașă de foame. Reduce inflamația și ajută la creșterea masei musculare
stirileprotv.ro
image
Cea mai norocoasă lună în funcție de zodie. Perioadele din 2026 în care nativii au parte de energie pozitivă
gandul.ro
image
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
mediafax.ro
image
Ce regret major are Leonard Doroftei legat de cariera sportivă. A făcut dezvăluirea momentului
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
libertatea.ro
image
Trump amenință o nouă țară. „Cred că vor fi loviţi dur”
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce pensie iei cu 25 de ani vechime, în funcție de meserie. Tabel explicativ
playtech.ro
image
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în față
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Sora vitregă a Annei Frank s-a stins din viață! Mesajul emoționant transmis de Regele Charles după decesul Evei Schloss
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Schimbare MAJORĂ pentru toți românii cu bani la ciorap și bijuterii din aur. BNR a făcut anunțul
romaniatv.net
image
Ajunul Bobotezei în 2026. De ce se ține post negru pe 5 ianuarie și ce este interzis astăzi
mediaflux.ro
image
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Condens pe ferestre iarna? Iată cum să-l elimini rapid și eficient
click.ro
image
E un miracol că sunt în viață! La naștere cântăreau cât o pâinică. Anca Țurcașiu: „În drum spre vestita găleată am țipat!” Florin Busuioc: „Eram cât o lingură”
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
Ai exagerat un pic? Leacuri tradiționale care alungă mahmureala

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență