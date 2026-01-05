Zece persoane au fost condamnate pentru hărțuire cibernetică, după ce au răspândit zvonuri false ce susțineau că Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat

Un tribunal din Paris a găsit vinovați zece oameni care au răspândit pe internet afirmații false potrivit cărora prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, s-ar fi născut bărbat. Judecătorii au considerat comentariile „degradante, jignitoare și răuvoitoare”, unele fiind vizualizate de zeci de mii de ori.

Printre cei condamnați se află opt bărbați și două femei cu vârste între 41 și 65 de ani, acuzați că au postat numeroase zvonuri false care susțineau că soția președintelui Emmanuel Macron s-ar fi născut bărbat și că diferența de 24 de ani dintre ei ar fi legată de pedofilie.

Brigitte Macron nu a participat la procesul de două zile din octombrie. Într-o declarație pentru televiziunea națională TF1, ea a explicat că a intentat acțiunea în justiție pentru a „da un exemplu” împotriva hărțuirii online. Fiica sa, Tiphaine Auzière, a depus mărturie despre „deteriorarea” vieții mamei sale de când hărțuirea a devenit intensă, precizând că aceasta a afectat întreaga familie, inclusiv nepoții lui Macron, relatează Daily Mail.

Printre condamnați se numără Delphine Jegousse, 51 de ani, cunoscută drept Amandine Roy, medium și autoare, care a avut un rol major în propagarea zvonului printr-un videoclip de patru ore postat pe YouTube în 2021. Aceasta a primit o condamnare de șase luni de închisoare. Aurélien Poirson-Atlan, 41 de ani, cunoscut online drept Zoé Sagan, a fost condamnat la opt luni de închisoare, iar contul său de pe X a fost suspendat în 2024 în urma mai multor anchete judiciare.

Alți inculpați includ un funcționar ales, un profesor și un specialist IT, unii susținând că postările lor erau umor sau satiră și că nu înțelegeau motivul pentru care sunt judecați.

Cazul vine după mai mulți ani de teorii conspiraționiste care pretindeau că Brigitte Macron ar fi fost născută sub numele Jean-Michel Trogneux, nume care aparține de fapt fratelui său. Familia Macron a depus, de asemenea, un proces pentru defăimare în Statele Unite împotriva influenceriței conservatoare Candace Owens.

Emmanuel și Brigitte Macron sunt căsătoriți din 2007. Cei doi s-au întâlnit la liceul unde el era elev și ea profesoară.