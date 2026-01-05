Programul slujbei de Bobotează în București și Constanța. Vor fi restricții de trafic

Pe 6 ianuarie este sărbătorită Boboteaza, care marchează ultima zi din ciclul sărbătorilor de iarnă. Această zi este dedicată purificării mediului înconjurător, în special sfințirii apelor.

În credința ortodoxă, sărbătoarea amintește de Botezul Domnului în apa Iordanului la vârsta de 30 de ani, înainte de a păși în viața publică. Potrivit tradiției, la Bobotează se săvârșește slujba de sfințire a apelor - Agheasma Mare, care are semnificația simbolică de act de regenerare cosmică, scrie Agerpres.

Apa sfințită de Bobotează se ia dimineața, pe nemâncate, până la Odovania praznicului Botezului Domnului din data de 14 ianuarie. Apoi, Agheasma Mare se păstrează în case și se ia în afara acestor zile binecuvântate de Biserică doar cu acordul preotului duhovnic.

Sărbătoarea Botezului Domnului precede ziua în care în Biserica Ortodoxă este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului.

Programul de Bobotează în București

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, programul liturgic al sărbătorii Botezului Domnului la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei (6 ianuarie 2026) va avea loc astfel:

Între orele 8:30-10:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena;

Începând cu ora 10:30, în pridvorul Reședinței Patriarhale, va fi săvârșită Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare) de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar apoi credincioșii prezenți la slujbă vor fi binecuvântați prin stropire cu această Agheasmă;

Începând cu ora 11:30, la Baldachinul Sfinților de lângă Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, va fi oferită credincioșilor prezenți câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare.

În total, vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare îmbuteliați în sticle de jumătate de litru.

Programul de Bobotează în Constanța

Potrivit publicației Ziarul Amprenta, de la ora 7.30, IPS Teodosie va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța.

La ora 11.00 va avea loc tradiționala procesiune de Bobotează, de la catedrală până în Portul Turistic Tomis. Acolo, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, va oficia slujba de Sfințire Mare a Apei.

La sfârșitul acesteia, IPS Teodosie va arunca trei cruci în apele mării, ce simbolizează Arătarea Sfintei Treimi la apa Iordanului.

De la ora 15.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba de Sfințire Mare a Apei pe scena plutitoare din orașul Ovidiu, zona Parc Faleza.

De asemenea, de la ora 17.00, va oficia slujba Vecerniei la biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din localitatea Techirghiol, situată pe strada Plantelor, nr. 3, lângă Grădinița nr. 2.

Miercuri, 7 ianuarie, de sărbătoarea Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, de la ora 7.45, va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Constanța, zona Carrefour Brătianu.

Potrivit Constanța 100%, autoritățile au impus restricții de trafic atât în ziua de Bobotează, cât și în ajun.

Restricții între 4 ianuarie, ora 06:00 – 6 ianuarie, ora 14:00

Interzicerea circulației auto pe strada Arhiepiscopiei, între str. Ion Cantacuzino și bd. Regina Elisabeta

Interzicerea opririi, staționării și parcării pe același tronson

Redirecționarea traficului pe ruta str. Ion Cantacuzino – str. Revoluția din 22 Decembrie 1989

Restricții între 5 ianuarie, ora 06:00 – 6 ianuarie, ora 14:00

Interzicerea parcării în parcarea auto din Portul Tomis

Restricții între 5 ianuarie, ora 14:00 – 6 ianuarie, ora 14:00

Interzicerea opririi/staționării/parcării pe:bd. Regina Elisabetastr. Remus Opreanu (între str. Revoluția din 22 Decembrie 1989 și str. Lebedei – Comandamentul Flotei)

bd. Regina Elisabeta

str. Remus Opreanu (între str. Revoluția din 22 Decembrie 1989 și str. Lebedei – Comandamentul Flotei)

Interzicerea parcării pe str. Lebedei și în parcarea din Portul Tomis

Restricții în ziua de 6 ianuarie 2026

Interval 06:00 – 15:00

Acces auto restricționat pe:str. Grigore Tocilescu (intersecție cu bd. Regina Elisabeta)str. Constantin Brâncoveanu (intersecție cu bd. Regina Elisabeta)

str. Grigore Tocilescu (intersecție cu bd. Regina Elisabeta)

str. Constantin Brâncoveanu (intersecție cu bd. Regina Elisabeta)

Autobuzele CT Bus vor avea cap de linie la Poarta 1

Interval 11:00 – 14:00