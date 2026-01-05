search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Programul slujbei de Bobotează în București și Constanța. Vor fi restricții de trafic

0
0
Publicat:

Pe 6 ianuarie este sărbătorită Boboteaza, care marchează ultima zi din ciclul sărbătorilor de iarnă. Această zi este dedicată purificării mediului înconjurător, în special sfințirii apelor. 

IPS Teodosie/FOTO: Arhiepiscopia Tomisului
IPS Teodosie/FOTO: Arhiepiscopia Tomisului

În credința ortodoxă, sărbătoarea amintește de Botezul Domnului în apa Iordanului la vârsta de 30 de ani, înainte de a păși în viața publică. Potrivit tradiției, la Bobotează se săvârșește slujba de sfințire a apelor - Agheasma Mare, care are semnificația simbolică de act de regenerare cosmică, scrie Agerpres.

Apa sfințită de Bobotează se ia dimineața, pe nemâncate, până la Odovania praznicului Botezului Domnului din data de 14 ianuarie. Apoi, Agheasma Mare se păstrează în case și se ia în afara acestor zile binecuvântate de Biserică doar cu acordul preotului duhovnic.

Sărbătoarea Botezului Domnului precede ziua în care în Biserica Ortodoxă este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului.

Programul de Bobotează în București

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, programul liturgic al sărbătorii Botezului Domnului la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei (6 ianuarie 2026) va avea loc astfel:

  • Între orele 8:30-10:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena;
  • Începând cu ora 10:30, în pridvorul Reședinței Patriarhale, va fi săvârșită Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare) de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar apoi credincioșii prezenți la slujbă vor fi binecuvântați prin stropire cu această Agheasmă;
  • Începând cu ora 11:30, la Baldachinul Sfinților de lângă Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, va fi oferită credincioșilor prezenți câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare.

În total, vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare îmbuteliați în sticle de jumătate de litru.

Programul de Bobotează în Constanța

Potrivit publicației Ziarul Amprenta, de la ora 7.30, IPS Teodosie va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța.

La ora 11.00 va avea loc tradiționala procesiune de Bobotează, de la catedrală până în Portul Turistic Tomis. Acolo, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, va oficia slujba de Sfințire Mare a Apei.

La sfârșitul acesteia, IPS Teodosie va arunca trei cruci în apele mării, ce simbolizează Arătarea Sfintei Treimi la apa Iordanului.

De la ora 15.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba de Sfințire Mare a Apei pe scena plutitoare din orașul Ovidiu, zona Parc Faleza.

De asemenea, de la ora 17.00, va oficia slujba Vecerniei la biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din localitatea Techirghiol, situată pe strada Plantelor, nr. 3, lângă Grădinița nr. 2.

Miercuri, 7 ianuarie, de sărbătoarea Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, de la ora 7.45, va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Constanța, zona Carrefour Brătianu.

Potrivit Constanța 100%, autoritățile au impus restricții de trafic atât în ziua de Bobotează, cât și în ajun.

Restricții între 4 ianuarie, ora 06:00 – 6 ianuarie, ora 14:00

  • Interzicerea circulației auto pe strada Arhiepiscopiei, între str. Ion Cantacuzino și bd. Regina Elisabeta
  • Interzicerea opririi, staționării și parcării pe același tronson
  • Redirecționarea traficului pe ruta str. Ion Cantacuzino – str. Revoluția din 22 Decembrie 1989

Restricții între 5 ianuarie, ora 06:00 – 6 ianuarie, ora 14:00

  • Interzicerea parcării în parcarea auto din Portul Tomis

Restricții între 5 ianuarie, ora 14:00 – 6 ianuarie, ora 14:00

  • Interzicerea opririi/staționării/parcării pe:bd. Regina Elisabetastr. Remus Opreanu (între str. Revoluția din 22 Decembrie 1989 și str. Lebedei – Comandamentul Flotei)
  • bd. Regina Elisabeta
  • str. Remus Opreanu (între str. Revoluția din 22 Decembrie 1989 și str. Lebedei – Comandamentul Flotei)
  • Interzicerea parcării pe str. Lebedei și în parcarea din Portul Tomis

Restricții în ziua de 6 ianuarie 2026

Interval 06:00 – 15:00

  • Acces auto restricționat pe:str. Grigore Tocilescu (intersecție cu bd. Regina Elisabeta)str. Constantin Brâncoveanu (intersecție cu bd. Regina Elisabeta)
  • str. Grigore Tocilescu (intersecție cu bd. Regina Elisabeta)
  • str. Constantin Brâncoveanu (intersecție cu bd. Regina Elisabeta)
  • Autobuzele CT Bus vor avea cap de linie la Poarta 1

Interval 11:00 – 14:00

  • Restricții de trafic pentru desfășurarea procesiunii pe traseul:bd. Regina Elisabeta – str. Remus Opreanu – str. Lebedei – Portul Tomis
  • bd. Regina Elisabeta – str. Remus Opreanu – str. Lebedei – Portul Tomis
  • Trafic restricționat:pe str. Lebedei, dinspre str. Remus Opreanu spre Portul Tomispe str. Revoluția din 22 Decembrie 1989, la intersecția cu bd. Regina Elisabeta
  • pe str. Lebedei, dinspre str. Remus Opreanu spre Portul Tomis
  • pe str. Revoluția din 22 Decembrie 1989, la intersecția cu bd. Regina Elisabeta
Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
digi24.ro
image
Suplimentul „minune” care reduce senzația uriașă de foame. Reduce inflamația și ajută la creșterea masei musculare
stirileprotv.ro
image
Cea mai norocoasă lună în funcție de zodie. Perioadele din 2026 în care nativii au parte de energie pozitivă
gandul.ro
image
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
mediafax.ro
image
Ce regret major are Leonard Doroftei legat de cariera sportivă. A făcut dezvăluirea momentului
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
libertatea.ro
image
Trump amenință o nouă țară. „Cred că vor fi loviţi dur”
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce pensie iei cu 25 de ani vechime, în funcție de meserie. Tabel explicativ
playtech.ro
image
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în față
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Sora vitregă a Annei Frank s-a stins din viață! Mesajul emoționant transmis de Regele Charles după decesul Evei Schloss
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Schimbare MAJORĂ pentru toți românii cu bani la ciorap și bijuterii din aur. BNR a făcut anunțul
romaniatv.net
image
Ajunul Bobotezei în 2026. De ce se ține post negru pe 5 ianuarie și ce este interzis astăzi
mediaflux.ro
image
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Condens pe ferestre iarna? Iată cum să-l elimini rapid și eficient
click.ro
image
E un miracol că sunt în viață! La naștere cântăreau cât o pâinică. Anca Țurcașiu: „În drum spre vestita găleată am țipat!” Florin Busuioc: „Eram cât o lingură”
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
Ai exagerat un pic? Leacuri tradiționale care alungă mahmureala

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență