Varujan Vosganian anunță că membrii PNL proveniţi din ALDE nu vor participa la Congresul liberalilor. De ce îl compară pe Bolojan cu Lenin

Fostul lider al ALDE Varujan Vosganian anunţă că membrii PNL proveniţi din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar al liberalilor, programat duminică. El afirmă că Ilie Bolojan a refuzat să respecte înţelegerea făcută atunci când ALDE a funcţionat cu PNL, pe motiv că documentul era semnat de Nicolae Ciucă.

”Membrii PNL proveniţi din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar din 21 iunie 2026. ALDE a fuzionat, prin absorbţie, cu PNL în anul 2024. Portrivit protocolului, toate prevederile negociate, inclusiv reprezentarea în structurile de decizie, erau valabile până la următorul Congres ordinar care va avea loc, probabil, în anul 2027. Devenit preşedinte interimar al PNL, Ilie Bolojan ne-a comunicat că nu va respecta înţelegerea cu ALDE, de vreme ce semnătura pe document aparţine lui Nicolae Ciucă şi nu lui. Aşa cum a procedat Lenin când a refuzat să plătească datoriile Rusiei, pe motiv că datoriile le-a făcut ţarul şi nu el”, a afirmat Varujan Vosganian, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că din acest motiv foştii membri ai ALDE nu au participat nici la congresul de anul trecut.

”Din acest motiv noi am refuzat să participăm la Congresul extraordinar din vara lui 2025 când Ilie Bolojan a fost singurul candidat la funcţia de preşedinte. Nu vom participa nici la acesta şi vom păstra aceeaşi atitudine cât timp Ilie Bolojan va conduce PNL”, a susţinut Vosganian.

La Congresul de duminică, liberalii vor vota modificarea Statutului, care prevede desfiinţarea Biroului Executiv, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unul singur, crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor care rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid şi clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor PNL.

Astfel, Consiliul Naţional Extraordinar a aprobat - cu 551 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă şi 3 abţineri - modificarea Statutului Partidului Naţional Liberal.

Potrivit PNL, principalele modificări ale statutului sunt: Crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea BEX, structură dovedită nefuncţională, cu integrarea atribuţiilor BEX în atribuţiile BPN, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi ai partidului de la patru persoane la o persoană, crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid, clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor partidului

La Congresul Extraordinar de duminică vor participa 2.500 de delegaţi.