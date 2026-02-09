search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ilie Bolojan, despre semnatarii moţiunii simple privind acordul Mercosur: „Sădesc spaime în rândul celor care nu știu nici detaliile acordului”. Moțiunea a picat

0
0
Publicat:

Ilie Bolojan a respins luni, în plenul Senatului, acuzațiile formulate în moțiunea simplă privind acordul UE - Mercosur, susținând că semnatarii documentului „sădesc spaime” și se bazează pe neînțelegeri sau pe manipulare deliberată. 

Șeful Executivului a subliniat că textul moțiunii lasă impresia că autorii au aflat despre acest acord abia atunci când Uniunea Europeană a anunțat încheierea negocierilor, deși tratatul este negociat încă dinainte ca România să devină membră a Uniunii Europene.

„Moțiunea pleacă de la niște premise false. Una – că decizia s-ar fi luat în clandestinitate și a doua – că această decizie legată de Mercosur e în defavoarea României. Nu voi insista pe declarațiile politice, ci voi spune câteva lucruri pentru a demonta aceste premise false.Moțiunea pe tema acordului între Uniunea Europeană și țările Mercosur este în linie cu întreaga politică a semnatarilor: ei știu exact cum NU este bine, dar niciodată nu oferă o soluție reală. Întreaga construcție a textului moțiunii pare să spună că semnatarii au aflat despre acest acord cu țările Mercosur abia atunci când Uniunea Europeană a anunțat încheierea negocierilor.

Realitatea este că acest acord, unul dintre cele mai ample acorduri comerciale din lume, este în proces de negociere încă dinainte ca România să devină membră a Uniunii Europene. Spune textul moțiunii că suntem condamnați să ne agățăm de o „locomotivă europeană”, în urma căreia suntem «un biet vagon de marfă». Adevărul factual este acela că, o vreme, și noi am fost în cabina acestei locomotive. În 2019, când noi am deținut președinția rotativă a Consiliului European, anunțam la finalul mandatului că am încheiat negocierile cu țările Mercosur”.

„Nimeni nu s-a întrebat public atunci dacă e bine sau e rău”

Premierul a menționat că, inclusiv la finalul anului trecut, când președintele Nicușor Dan a anunțat susținerea României pentru acord, „a fost liniște, nimeni nu s-a îngrijorat”.

„România a contribuit la pregătirea celor trei runde de negocieri care au avut loc pe parcursul jumătății de an în care am deținut președinția. Vorbim de ceva întâmplat în urmă cu 7 ani. Nimeni nu a fost îngrijorat, nimeni nu s-a întrebat public atunci dacă e bine sau e rău, dacă acest tratat ne ajută sau ne încurcă. La finalul anului trecut, pe 19 decembrie, după Consiliul European, când președintele Nicușor Dan a anunțat că România este în favoarea acestui acord, a fost liniște; nimeni nu s-a îngrijorat, nu a existat nicio declarație politică.Să ne fie clar tuturor: acesta este un tratat economic, care vine ca orice în viață, cu riscuri și cu oportunități. Obiectivul nostru este să ne gestionăm riscurile și să ne maximizăm oportunitățile.

Citește și: Cum a reacționat Grindeanu când a fost întrebat dacă ar accepta un post la servicii pentru a ieși din coaliție

Și pot să înțeleg rezervele deținătorului portofoliului Ministerului Agriculturii legat de componenta de riscuri, pentru că aici, într-adevăr, ar putea să fie niște riscuri. Dar în privința acestora, inclusiv la demersurile făcute de România pe finalul anului și la începutul acestui an, acest tratat a mai căpătat câteva pârghii de control pentru noi, pe ultima sută de metri, tocmai pentru a proteja piața europeană în momentul în care se va deschide pentru țările Mercosur, pe o durată care se va întinde pe 10-15 ani”.

„Vom mai avea suplimentar la dispoziție 3,8 miliarde de euro pentru a putea despăgubi fermierii noștri”

Premierul a enumerat cele mai importante măsuri care au fost stabilite la începutul acestui an, „pentru a înțelege măcar acum despre ce e vorba”, explicând că acordul Mercosur presupune un regim strict de verificare a produselor alimentare importate din statele sud‑americane:

„Controale serioase și dese la produsele alimentare venite din țările Mercosur, pentru a ne asigura că importăm alimente produse la aceleași standarde înalte de calitate ca și în Uniunea Europeană. Aceste lucruri trebuie să le facem prin instituțiile care sunt în subordinea ANSVSA. Posibilitatea de a interveni direct în piață atunci când cota de piață a importurilor din țările Mercosur se modifică. Noi, România, vom mai avea suplimentar la dispoziție 3,8 miliarde de euro pentru a putea despăgubi fermierii noștri în cazul în care au de suferit în vreun fel din cauza concurenței din țările Mercosur”.

Dar - a adăugat premierul - cineva din țările europene și din economia europeană trebuie să achite aceste fonduri pentru a ne putea susține fermierii.

„Semnatarii fac prin această moțiune ceea ce fac de ani de zile: sădesc spaime în rândul celor care nu știu nici detaliile acordului cu țările Mercosur, nici cum funcționează economia mondială.Ori nu înțeleg nimic, ori o fac cu bună știință. Mi-e greu să spun care variantă ar fi mai scuzabilă pentru oameni care au acces la informație adevărată.O să spun doar ceea ce poate înțelege toată lumea.

Noi vom fi o țară cu adevărat prosperă abia atunci când vom fi mai competitivi, când vom produce mai mult și vom vinde mai mult din ceea ce producem.Și ca să putem vinde ceea ce producem ca țară, avem nevoie de piețe de desfacere, iar tratatul cu țările Mercosur exact asta face: deschide pentru Uniunea Europeană și pentru România o piață imensă. În egală măsură, deschide o piață pentru companii din restul Europei către care exportă companii din România.Și depinde de noi să folosim aceste oportunități”, a adăugat Ilie Bolojan.

Moțiunea simplă privind acordul UE-Mercosur a fost respinsă

Doar 38 de parlamentari au votat în favoarea moțiunii, în timp ce 52 s-au pronunțat împotrivă, iar 25 s-au abținut. Moțiunea simplă privind acordul UE–Mercosur a fost, aststfel, respinsă.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan, așteptat în Parlament cu banane și un catalog improvizat, în care premierul a primit nota trei de la Opoziție
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
Dumitru Dragomir, reacție șoc în scandalul derby-ului de la Cluj. „Îi dădeam în cap!”. Ce pedepse așteaptă. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Hubert Thuma: Bolojan ne-a propus să candidăm cu Geoană sau Lasconi la alegerile prezidențiale din 2024. Crin Antonescu a fost trădat
antena3.ro
image
Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Suprafață mai mare decât în documente: Soluția legală pentru a intra în posesia terenului fără riscuri
playtech.ro
image
Oleksandr Romanchuk, imaginea serii înainte de Dinamo – Universitatea Craiova. Cum a fost surprins ucraineanul pe Arena Națională. Foto
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Cristi Matiași, un profesor și muzician de renume din Pitești, s-a stins din viață la 70 de ani: „Nu te voi uita niciodată, prietenul meu bun”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Prezidențialele din Portugalia: socialistul António José Seguro l-a învins pe candidatul de extremă dreapta André Ventura
dailybusiness.ro
image
Banii înapoi rapid de la stat. Ghidul complet pentru transferul sumelor în cont
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Totul merge bine pentru trei zodii, după 8 februarie 2026. Ei sunt nativii care își recapătă echilibrul
click.ro
image
Actorii Teatrului Național ies în stradă, nemulțumiți că vor fi obligați să raporteze activitatea din cele 8 ore de muncă. Silviu Biriș: „Noi lucrăm cu suflete, mulți actori mor tineri și săraci”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
William & Andrew, profimedia 1038532945 jpg
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el
okmagazine.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el

Click! Pentru femei

image
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal