Mircea Abrudean cere respingerea moțiunilor depuse de Opoziție. „Partidele coaliţiei au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat, luni, că toate cele trei moţiuni simple depuse de Opoziţie în Senat trebuie respinse „fără echivoc”.

„Astăzi, în Senatul României, toate cele trei moţiuni simple depuse de Opoziţie trebuie respinse fără echivoc. Partidele coaliţiei au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul, aşa cum este firesc într-o majoritate politică şi de guvernare responsabilă. Stabilitatea şi coerenţa actului de guvernare depind de această unitate”, a transmis Abrudean, într-o postare pe Facebook.

Preşedintele Senatului a transmis totodată că orice parlamentar care ar alege să voteze una dintre aceste moţiuni ar transmite, în fapt, un semnal politic de aliniere la „agenda AUR” şi acceptare a unei relaţii de „vasalitate politică” faţă de acest partid.

„România are nevoie de responsabilitate, nu de jocuri politice care subminează majoritatea şi stabilitatea guvernării”, a mai transmis acesta.

Senatul României dezbate luni, 9 februarie, trei moțiuni simple, care vizează activitatea Guvernului în domeniile politicii europene, apărării și educației.

Una îl vizează pe ministrul Apărării, Radu Miruţă, cea de-a doua pe ministrul interimar al Educaţiei, premierul Ilie Bolojan, iar cea de-a treia se referă la poziţia României privind Acordul UE - Mercosur.